Eisschnelllauf Pechstein vor siebter Olympia-Teilnahme

Claudia Pechstein kann für ihre siebte Teilnahme an Olympischen Winterspielen planen. Die fünfmalige Olympiasiegerin, die bereits 1992 in Albertville Bronze gewonnen hatte, blieb bei ihrem Sieg über 5000 Meter beim Weltcup in Stavanger (Norwegen) deutlich unter der geforderten nationalen Norm. Dafür hätte auf der längsten Einzelstrecke bei den Frauen bereits ein achter Platz genügt.

"Unglaublich, wirklich unfassbar", sagte Pechstein nach ihrem Coup. "Mein Runden-Plan war auf eine Zeit von 6:57 bis 7:00 Minuten ausgerichtet - irre, dass es nun sogar noch besser lief."

Pechstein deklassierte in 6:56,60 Minuten im direkten Duell ihre 23 Jahre jüngere Konkurrentin Isabelle Weidemann aus Kanada (7:00,82 Minute). Damit war die 45-Jährige rund vier Sekunden schneller als bei ihrem ersten 5000-Meter-Rennen im Vorjahr.

"Das ist sensationell"

Anschließend kamen auch Ivanie Blondin (Kanada/6:57,34) und Olympiasiegerin Martina Sablikova (Tschechien/6:59,95) auf den Plätzen zwei und drei nicht an die Deutsche heran. Zuletzt hatte Pechstein im November 2014 in Seoul einen Weltcup gewonnen.

"Das ist sensationell. Sie hat wieder gezeigt, was in ihr steckt", sagte DESG-Sportdirektor Robert Bartko: "Sie hat die Erfahrung, das Tempogefühl und eine super Kondition. Das war ein positives Zeichen in Richtung Olympia."

Die Entscheidung über die Olympia-Nominierung trifft der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB). Als mit Abstand beste deutsche Langstrecken-Läuferin ist Pechsteins Berufung in den Kader allerdings lediglich eine Formsache. "Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass sie zu den Olympischen Winterspielen fährt", sagte Bartko.