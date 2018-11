Curling-EM Mit 5,9 Millimetern Vorsprung im Halbfinale

Die neu formierte Curling-Nationalmannschaft der Männer um Skip Mark Muskatewitz ist trotz einer Niederlage im letzten Gruppenspiel ins Halbfinale der Europameisterschaften in der estnischen Hauptstadt Tallinn eingezogen.

Muskatewitz und seine Kollegen Sixten Totzek, Daniel Neuner, Ryan Sherrard und Sebastian Schweizer verloren gegen Titelverteidiger und Topfavorit Schweden 2:8 und konnte die Bilanz von fünf Erfolgen nicht verbessern. Weil gleichzeitig aber Norwegen gegen die Schweiz 7:8 unterlag, wiesen mit Deutschland, Norwegen und der Schweiz drei Teams eine Bilanz von 5:4-Siegen auf, und so musste das sogenannte Steinspiel entscheiden.

Dabei werden, in Vorbereitung auf ein solches Szenario, am Ende eines jeden Abschlusstrainings zwei Steine ins Haus gesetzt. Wer in der Addition aller neun Steinspiele im Gesamtschnitt den geringsten Abstand zum Mittelpunkt aufweist, kommt weiter. Deutschland lag mit 24,25 Zentimetern knapp vor Norwegen (24,84) und der Schweizer Mannschaft (25,51).

Muskatewitz vertritt in Tallinn den eigentlichen Skip der deutschen Nationalmannschaft, Alexander Baumann hatte aus persönlichen Gründen auf einen Start bei der Europameisterschaft verzichtet. Im Halbfinale trifft Deutschland am Abend (19 Uhr) erneut auf Schweden, ein Finaleinzug wäre eine Sensation. Das zweite Halbfinale bestreiten Schottland und Italien. Die Gewinner ziehen ins Finale am Samstag ein, die Bronzemedaille wird im kleinen Finale am Freitag vergeben. 2008 gewann Deutschland letztmals bei einer Europameisterschaft eine Bronzemedaille.

Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version wurde der Abstand mit 59 Millimetern angegeben. Das ist nicht korrekt, stattdessen handelt es sich um einen durchschnittlichen Abstand von 5,9 Millimetern. Wir haben den Fehler korrigiert.