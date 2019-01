Ehemaliger Abfahrer Albrecht über Streif-Unfall "Dieser Tag ist komplett gelöscht"

Das Video seines Sturzes hat sich Daniel Albrecht oft angeschaut, sehr oft. Das erste Mal in der Reha, einige Monate nach dem Unfall. Die Ärzte hatten vergeblich versucht, ihn davon abzuhalten, sie warnten, es könnte zu viel für ihn sein. Und dass er es nicht verkraftet. Aber Daniel Albrecht wollte wissen, was passiert war, wie es zu diesem Unfall kommen konnte.

Er wollte es mit eigenen Augen sehen. Diese Sekunden, die sein Leben veränderten. Den Moment, als ihn die Streif abwarf.

Was er damals empfand? Und was er dabei heute empfindet, wenn er die Szenen sieht? "Nichts. Gar nichts", sagt Daniel Albrecht. "Keine Gefühle. Null. Ich hatte und habe keine emotionale Verbindung zu diesem Tag. Dieser Tag ist komplett gelöscht in meinem Gedächtnis."

Albrecht übersah eine Bodenwelle

Dieser Tag, das war der 22. Januar 2009. Letzter Trainingslauf für die Hahnenkamm-Abfahrt zwei Tage später. Startnummer 5: Daniel Albrecht, Schweiz. 2007 war Albrecht Weltmeister in der Kombination, die laufende Saison bis dahin die stärkste seiner Karriere, zwei Siege im Riesenslalom, Sölden, Alta Badia. Und auch in der Abfahrt wurde er immer besser.

An diesem Tag raste Albrecht von der Hausbergkante über die Traverse Richtung Zielschuss. Auf den Monitoren war die Geschwindigkeit in Stundenkilometern eingeblendet, das Tempo stieg stetig. 123,8. 130,6. 133,5. Bei 138,2 setzte Albrecht zum letzten Sprung an. Er übersah eine kleine Bodenwelle, in der Luft richtete sich der Oberkörper auf, Gegenwind sorgte für leichten Auftrieb.

AP Rettungskräfte versorgen Albrecht

In Rücklage ruderte Albrecht hilflos mit den Armen, 80 Meter weit flog er durch die Luft, fünf Meter über dem Boden, dann krachte er mit Rücken und Hinterkopf auf die eisige Piste und blieb reglos liegen. Einer der in dieser langen Liste folgenschwerer Unfälle auf der Streif am schlimmsten anzusehenden Stürze. Heute sagt Daniel Albrecht: "Kleiner Fehler, große Wirkung. Aber es sah schon recht spektakulär aus."

Zu einem Stück Fleisch sagte er Audi

Albrecht kam in die Uniklinik Innsbruck, man diagnostizierte ein Schädel-Hirn-Trauma, eine Hirnblutung, eine Lungenquetschung, Albrecht lag drei Wochen im Koma. Als er aufwachte, erkannte er seine Eltern nicht mehr und auch seine Freundin Kerstin nicht. Mit der Zeit versuchte er, Schubladen in seinem Gedächtnis zu öffnen. "Aber die Schubladen waren alle leer. Ich war wie ein weißes, leeres Blatt Papier." Langsam lernte er die Sprache wieder, auch mithilfe von Bilderbüchern. Tiernamen etwa. Ein Elefant. Ein Löwe. Und schau, das hier ist ein Schmetterling.

Manches brachte er aber auch durcheinander. Zu einem Stück Fleisch sagte er Audi.

Neben der Sprache waren aber anfangs auch die Gefühle verschwunden, wie sollte er in diese Kerstin da verliebt sein, wenn er sie gar nicht kennt. "Für sie war das eine viel schlimmere Zeit als für mich", sagt Albrecht heute. "Sie wusste ja nicht, ob ich wieder der Mensch und Partner werde, der ich vorher war. Was ich aber hatte, war von Anfang an ein gutes Gefühl, wenn sie ins Zimmer kam. Ein Gespür, dass mir dieser Mensch guttut."

Skifahren ist für ihn einfacher, als lange zu sprechen

Monatelang kämpfte sich Albrecht zurück ins Leben und auf die Skipiste. Im Dezember 2010 gab er sein Comeback im Weltcup, doch es war zäh, für ganz vorne reichte es nicht mehr. Ein Innenbandriss und die Luxation der Kniescheibe nach einem Sturz beim Abfahrtstraining von Lake Louise im November 2012 bedeuteten das Karriereende.

Heute hält Daniel Albrecht Vorträge bei Seminaren, das Thema ist immer das gleiche: Nie aufgeben, nie verzagen, sich zurückkämpfen, egal in welcher Lebenslage. Allzu viele Vorträge sind es aber nicht, Albrecht sagt, das Reden und Sprechen falle ihm noch immer schwer. "Ich war noch nie ein talentierter Redner, aber seit dem Unfall kostet es mich noch mehr Kraft und Energie. Ich muss sehr bewusst sprechen, mich sehr darauf konzentrieren, weshalb ich dabei immer sehr schnell sehr müde werde. Sachen, die hingegen schon früher automatisiert liefen, fallen mir immer noch leicht." Skifahren ist für ihn einfacher, als lange zu sprechen.

REUTERS Albrecht (2008)

"Bei der Streif wird mir warm ums Herz"

Für seine Modekollektion "Albright", die er inzwischen an eine Schweizer Sportartikelfirma verkauft hat, ist er als Botschafter unterwegs, ab und zu steht er vor der Kamera. So wie in diesen Tagen in Kitzbühel für das Schweizer Fernsehen. Zum 10. Jahrestag des Horrorsturzes.

Es wäre verständlich, würde Albrecht die Streif hassen, wäre er wütend auf sie, weil sie ihm viele gute Jahre im Skisport genommen hat, er war ja erst 25 damals, ohne den Unfall wäre er vielleicht heute noch dabei. Albrecht sagt: "Ich liebte diese Strecke, und ich mag sie heute noch. Bei der Streif wird mir warm ums Herz."

Am liebsten ist Daniel Albrecht zu Hause in seinem Haus im Heimatort Fiesch im Kanton Wallis. Daheim bei seiner Familie. Bei seiner Kerstin. Die beiden heirateten im Sommer 2012, ihre Tochter Maria ist jetzt zwei Jahre alt. "Ich will so viel Zeit mit den beiden verbringen wie möglich", sagt Albrecht. "Und es ist wunderschön zu sehen, wie sich meine Tochter jeden Tag weiterentwickelt, Schritt für Schritt. Das ist eine große Parallele zwischen ihr jetzt und mir vor zehn Jahren."