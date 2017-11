Wintersport Französischer Skifahrer Poisson nach Trainingssturz gestorben

Der Skifahrer David Poisson ist bei einem Sturz im Training des französischen Abfahrtsteams im kanadischen Skigebiet Nakiska ums Leben gekommen. Das teilte der Skiverband aus Frankreich mit. Über die näheren Einzelheiten des Unfalls wurde zunächst nichts bekannt.

Der 35 Jahre alte Speedspezialist Poisson war 2013 in Schladming in Österreich überraschend WM-Dritter in der Abfahrt. Im Weltcup stand er nie auf dem Treppchen. 2010 nahm er an den Olympischen Winterspielen in Vancouver teil und wurde dort Siebter in der Abfahrt.