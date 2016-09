NHL Seidenberg hat neues Team gefunden

Eishockeyprofi Dennis Seidenberg hat einen Einjahresvertrag bei den New York Islanders unterschrieben. Dies gab das Team aus der nordamerikanischen Profiliga NHL bekannt. Der 35-jährige Verteidiger wird somit Teamkollege von Torhüter Thomas Greiss.

Seidenberg spielte zuletzt sechs Jahre für die Boston Bruins und gewann mit dem Team 2011 den Stanley Cup. Laut US-Medien soll der 827-malige NHL-Spieler rund eine Million US-Dollar (etwa 890.000 Euro) in der kommenden Saison verdienen. Seidenberg spielt derzeit mit dem Team Europa beim World Cup of Hockey in der Finalserie gegen Kanada.