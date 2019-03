Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team Marco Fuchs Nordische Kombination Teamwettbewerb (Stand nach dem Springen): 1. Österreich 493,9 Punkte 2. Japan 493,0 Punkte I 1 Sekunde Rückstand 3. Norwegen 481,0 Punkte I 17 Sekunden Rückstand 4. Deutschland 463,4 Punkte I 41 Sekunden Rückstand 5. Italien 433,0 Punkte I +1 Minute 21 Sekunden Rückstand Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 11:02 AM Marco Fuchs Deutschland geht also als Angreifer in die Loipe - 41 Sekunden Rückstand sind sportlich, aber über 20 Kilometer natürlich aufzuholen. Um 14.45 Uhr geht es weiter - bis dahin! Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:58 AM Marco Fuchs Der Weltmeister springt solide, aber nicht sensationell. Jarl Magnus Riiber landet bei 107 Metern. Norwegen liegt 17 Sekunden hinter Österreich und 24 Sekunden vor Deutschland. Wir rechnen das mal alles zusammen. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:56 AM Marco Fuchs 107,0 Meter hatte Fabian Rießle im Probesprung, nun ist er bei 103,5 Metern gelandet. Es bleibt bei 41 Sekunden Rückstand auf Österreich. Joe Klamar/AFP Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:55 AM Marco Fuchs Es wird nicht das perfekte Springen für die Österreicher - Lukas Klapfer kommt auf 100,5 Meter, was Deutschland und Norwegen die Möglichkeit eröffnet, den Abstand für den Lauf zu verringern. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:54 AM Marco Fuchs Können die Japaner ihr starkes Springen veredeln? Yoshito Watabe landet bei 108,5 Metern und damit bleiben die Chancen seines Teams intakt. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:51 AM Marco Fuchs Der Italiener Samuel Costa hält die Italiener in Schlagdistanz: 105,5 Meter für den Schlussspringer des aktuell Fünftplatzierten. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:48 AM Marco Fuchs Das DSV-Team liegt aktuell schon 41 Sekunden hinter den Österreichern - das wäre eine ambitionierte Aufgabe für die Loipe. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:43 AM Marco Fuchs Die Probleme der Deutschen auf der Schanze in Seefeld halten an. Johannes Rydzek fällt bei 99 Metern runter. Was macht Jan Schmid für die Norweger? 106 Meter halten den Top-Favoriten im Rennen. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:41 AM Marco Fuchs Die Österreicher lassen Franz-Josef Rehrl los und auch er landet bei 111,5 Metern. Die Laune bei den Gastgebern steigt minütlich. Die Noten sind nicht so prickelnd - zwischen 16,5 und 17,0 - aber die Weite macht's natürlich. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:40 AM Marco Fuchs Die Japaner haben nur eine Chance, wenn sie auf der Schanze am Limit agieren. Und das tun sie: Akito Watabe landet bei 110 Metern. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:39 AM Marco Fuchs Darüber komme ich immer noch nicht hinweg: Taylor Fletcher mit etwas im Gesicht. Joe Klamar/AFP Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:35 AM Marco Fuchs Rehrl - Rydzek - Schmid . Das wird der Dreikampf am Ende des dritten Durchgangs zwischen Österreich, Deutschland und Norwegen. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:30 AM Marco Fuchs Und auch die Norweger verlieren gegenüber den Österreichern: Joergen Grabaak landet bei 98 Metern. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:29 AM Marco Fuchs Da kann Eric Frenzel für das deutsche Quartett nicht mithalten. Im Probedurchgang sah er so stark aus und jetzt sind es "nur" 100 Meter. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:28 AM Marco Fuchs Österreich fliiiiiiegt: Mario Seidl versetzt die Zuschauer mit einem Sprung auf 111,5 Meter in Ekstase. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:27 AM Marco Fuchs Dafür nutzen die Japaner ihre gute Form auf der Schanze: Hideaki Nagai springt auf 105 Meter. Hendrik Schmidt/DPA Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:26 AM Marco Fuchs Die als Außenseitertipp auf eine Medaille gehandelten Finnen sind nach zwei schlechten Sprüngen von Leevi Mutru und Eero Hirvonen schon weit entfernt von den Top 3. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:24 AM Marco Fuchs Die großen Drei Österreich, Deutschland und Norwegen gehen im zweiten Durchgang mit Mario Seidl , Eric Frenzel und Joergen Grabaak über den Schanzentisch. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:20 AM Marco Fuchs FIS-Renndirektor Walter Hofer hat im ersten Durchgang starke Leistungen beobachten dürfen. Und es wird ihm ein Stein vom Herz fallen, dass wir kein Chaosspringen sehen wir beim gestrigen Wettbewerb der Spezialisten. Barbara Gindl/DPA Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:16 AM Marco Fuchs Vinzenz Geiger beginnt fürs deutsche Team und bringt 105 Meter in den Schnee. Dank sehr guter Haltungsnoten geht das DSV-Team kurzzeitig in Führung, doch Espen Bjoernstad kontert mit 108,5 Metern. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:14 AM Marco Fuchs Der 36-Jährige Bernhard Gruber - überhaupt erst als Ersatzmann in das ÖSV-Aufgebot gerutscht - haut schon wieder einen raus. 105,5 Meter für den Österreicher. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:10 AM Marco Fuchs Zuvor setzt der Italiener Aaron Kostner mit 106,5 Metern das erste Ausrufezeichen. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:06 AM Marco Fuchs Mit den Startnummern 10, 11 und 12 kommen die favorisierten Teams: Österreich legt mit Bernhard Gruber vor, dann kommt Vinzenz Geiger für Deutschland, bevor der Norweger Espen Bjoernstad (Foto) den ersten Durchgang beschließt. Hendrik Schmidt/DPA Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:04 AM Marco Fuchs Taylor Fletcher aus den USA hat seinen Oberlippenbart in der Optik seiner Nationalflagge gefärbt. Das erste vuisuelle Highlight ist damit gesetzt. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:02 AM Marco Fuchs Der Kasache Danil Glukhov eröffnet den Wettbewerb. Seine 75,5 Meter werden nicht die Weite sein, an die man sich in einigen Jahren beim Rückblick auf diesen Wettbewerb erinnern wird. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 10:00 AM Marco Fuchs Start des Wettbewerbs Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 9:56 AM Marco Fuchs Zwölf Teams sind im Teamwettbewerb an den Start. Bundestrainer Hermann Weinbuch hat Vinzenz Geiger, Eric Frenzel, Johannes Rydzek und Fabian Rießle nominiert. Um ganz nach vorne zu kommen, müssen die Deutschen vor allem ihre Probleme auf der Schanze beheben. Da haben sie beim Einzelwettbewerb tüchtig Meter liegenlassen. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 9:46 AM Marco Fuchs Die Österreicher dürften auch dieses Mal einer der größten Konkurrenten beim Kampf um Gold sein. Am stärksten sind von allen Teams jedoch die Norweger einzuschätzen. Im Einzelwettbewerb holte die Mannschaft um den überragenden Jarl Magnus Riiber die Ränge 1, 6, 9 und 21. Riiber und seine Kollegen Espen Bjørnstad, Jørgen Gråbak und Jan Schmid gehen als Favorit in diesen Wettkampf. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 9:38 AM Marco Fuchs Die deutschen Herren mussten im Einzel eine bittere Niederlage hinnehmen müssen: Zum ersten Mal seit zehn Jahren blieben sie ohne Medaille. In den Teamwettbewerb starten sie als Titelverteidiger - 2017 in Lahti gab's Gold vor Norwegen und Österreich. Nordische Ski-WM - Nordische Kombination / Team 3/2/19 9:29 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen zum vorletzten Tag der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Heute wartet noch einmal ein großes Programm auf uns mit dem Teamwettbewerb in der Nordischen Kombination, dem Langlauf über 30km der Frauen und dem Mixed-Wettbewerb im Skispringen. Los geht's um 11 Uhr mit dem Springen der Nordischen Konbination.