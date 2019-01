Deutsches Skispringen nach der Vierschanzentournee Bereit für die Zukunft

Kurz vor dem Ende des vierten Springens der 67. Vierschanzentournee in Bischofshofen schauten die meisten Zuschauer auf zwei Protagonisten: Markus Eisenbichler hatte die Chance auf den ersten Weltcup-Sieg seiner Karriere; Ryoyu Kobayashi konnte als erst dritter Skispringer in der Geschichte alle vier Springen der Tournee gewinnen. Eisenbichler verpasste den großen Sprung, dafür gehört Kobayashi nun zum exklusiven Kreis der Grand-Slam-Gewinner.

Fast ein wenig unter dem Radar blieb deshalb, dass sich Stephan Leyhe mit einem fabelhaften Sprung im zweiten Durchgang auf 137 Meter noch auf den dritten Platz der Gesamtwertung schob. Auch vor dem achten und letzten Sprung der Tournee hatte Leyhe noch außerhalb der Top sechs gelegen. Doch dann zog er an der Konkurrenz vorbei. "Ich freue mich einfach riesig", sagte Leyhe im ZDF. "Ich war immer ein Spätstarter, kleine Schritte. Ich glaube, dieses Jahr habe ich mal einen großen Schritt gemacht."

Leyhes Leistung ging nicht nur am Sonntag, sondern in der gesamten Vorwoche unter. Auch da ging es um Eisenbichler, der Kobayashi während der ersten beiden Tournee-Stationen als Einziger folgen konnte. Zudem wurden die schwachen Auftritte von Olympiasieger Andreas Wellinger und Severin Freund diskutiert.

Über Leyhe las man wenig. Beim Auftaktspringen in Oberstdorf landete er als 13. noch außerhalb der Top Ten. Das änderte sich in Garmisch-Partenkirchen mit Platz sieben und anschließend zwei vierten Plätzen in Innsbruck und Bischofshofen. Das bedeutet nun: Zweiter Eisenbichler, Dritter Leyhe. Ein Erfolg für das deutsche Team. Zwei deutsche Springer auf dem Tournee-Podium gab es zuletzt 1990/1991 nach der Wiedervereinigung mit Sieger Jens Weißflog und Dieter Thoma auf Platz drei.

Einen großen Anteil am diesjährigen guten Abschneiden hat Bundestrainer Werner Schuster, der das deutsche Skispringen in seinen elf Jahren im Amt aus dem Mittelmaß in die Weltspitze geführt hat. Unter seiner Führung haben die deutschen Skispringer fast alles gewonnen, was es in dem Sport zu gewinnen gibt: Olympia, Gesamtweltcup, Weltmeisterschaft. Mit einer Ausnahme: Bei der Vierschanzentournee war es dreimal "nur" ein zweiter Platz, weil jedes Jahr stets ein anderer Springer außergewöhnlich gut war, Peter Prevc, Kamil Stoch, nun Kobayashi.

"Es war eine gute Tournee für uns"

In diesem Jahr wurde das deutsche Team nach einem durchschnittlichen Auftakt in Oberstdorf, als nur Eisenbichler in die Top Ten sprang, mit jedem Springen etwas besser. Schuster hatte schon während der Tournee immer darauf verwiesen, dass das deutsche Skispringen gut aufgestellt sei. Und das Ergebnis bestätigt ihn nun. "Es war eine gute Tournee für uns", sagte er. Selbst wenn Schuster das Team nach der Saison verlassen sollte, sein Vertrag läuft aus, muss man sich für die Zukunft wohl keine Sorgen machen.

Die Mannschaft ist so breit aufgestellt, dass mit Eisenbichler und Leyhe zwei auf dem Podium landeten, auf die man in dieser Kombination vor der Tournee kaum gewettet hätte. Diese Ausgeglichenheit und die große Anzahl an potenziellen Siegspringern macht es nun aber für Schuster schwer, das beste Team für die anstehende WM im österreichischen Seefeld zu nominieren (19.2. bis 3.3.). Pro Wettbewerb dürfen dort vier deutsche Springer starten. Der Bundestrainer hat wahrscheinlich so viele aussichtsreiche oder erfahrene und hochdekorierte Springer in den eigenen Reihen, wie schon lange nicht mehr. Da wären:

Eisenbichler , der aktuell am besten in Form zu sein scheint, in der Vergangenheit aber immer mal wieder patzte.

, der aktuell am besten in Form zu sein scheint, in der Vergangenheit aber immer mal wieder patzte. Leyhe , der über die ganze Saison gesehen der konstanteste deutsche Springer ist.

, der über die ganze Saison gesehen der konstanteste deutsche Springer ist. Der einzige deutsche Weltcup-Gewinner in dieser Saison, Karl Geiger , der bei der Tournee aber etwas hinter den hohen Erwartungen zurückblieb.

, der bei der Tournee aber etwas hinter den hohen Erwartungen zurückblieb. Richard Freitag , Zweiter im Gesamtweltcup der vergangenen Saison, der nach Verletzungsproblemen teilweise wieder bessere Sprünge zeigte, aber noch etwas inkonstant ist.

, Zweiter im Gesamtweltcup der vergangenen Saison, der nach Verletzungsproblemen teilweise wieder bessere Sprünge zeigte, aber noch etwas inkonstant ist. Wellinger , Einzel-Olympiasieger von Pyeongchang, der bei der Tournee aber im Formtief steckte und zweimal den zweiten Durchgang verpasste.

, Einzel-Olympiasieger von Pyeongchang, der bei der Tournee aber im Formtief steckte und zweimal den zweiten Durchgang verpasste. David Siegel, immerhin amtierender Deutscher Meister.

immerhin amtierender Deutscher Meister. Severin Freund , Gesamtweltcup-Sieger und Weltmeister vor drei Jahren, Zweiter bei der Tournee vor zwei Jahren, nach zwei Kreuzbandrissen aber nicht in Form und von Schuster deshalb aus dem deutschen Aufgebot für Innsbruck und Bischofshofen gestrichen.

, Gesamtweltcup-Sieger und Weltmeister vor drei Jahren, Zweiter bei der Tournee vor zwei Jahren, nach zwei Kreuzbandrissen aber nicht in Form und von Schuster deshalb aus dem deutschen Aufgebot für Innsbruck und Bischofshofen gestrichen. Constantin Schmid, der anstelle von Freund mit nach Österreich durfte und es bei der Tournee dreimal in den zweiten Durchgang schaffte.

Bei den Olympischen Winterspielen im Februar des vergangenen Jahres traf der Schnitt für den Mannschaftswettbewerb noch Eisenbichler, der bei der anstehenden WM gute Chancen haben dürfte. Ähnliches gilt für Leyhe. Er ist nun auf Platz vier der bestplatzierte deutsche Skispringer in der Weltcup-Gesamtwertung. Auch diese Verbesserung geschah unauffällig.