Deutschland im Viertelfinale der Eishockey-WM Der Mülltonnen-Trick hat funktioniert

Es gibt unter all den Sportlern mit all ihren merkwürdigen Ritualen wohl keine Spezies, die so abergläubisch ist wie Eishockeyspieler. Manch einer zieht sich die Ausrüstung immer in exakt derselben Reihenfolge an, während er die exakt gleichen Getränken zu sich nimmt. Andere müssen das Eis nach dem Aufwärmen immer als Letzter verlassen, und wer sich in den Playoffs rasiert, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen.

Der deutsche Nationalspieler Felix Schütz hat diese unendliche Liste am Dienstagabend während des letzten Gruppenspiels der Heim-WM gegen Lettland um ein Ritual erweitert. "Ich habe meinen Schläger heute in jeder Drittelpause in die Mülltonne gesteckt", sagte Schütz nach dem 4:3-Penaltysieg gegen Lettland. Vielleicht gelinge ihm ja so ein "Garbage Goal", habe er sich gedacht. Ein Mülltor also, wie sie in Nordamerika das nennen, was hierzulande als "dreckiges Tor" gilt, also eher keins fürs Highlight-Video.

Und tatsächlich: Genau das passierte, knapp 30 Sekunden vor dem Ende der Partie. Trotz einer 2:0-Führung lag die deutsche Mannschaft gegen Lettland 2:3 zurück, und wäre es so geblieben, diese bislang so durchwachsene Weltmeisterschaft hätte für Felix Schütz und seine Teamkameraden ein jähes Ende gehabt. Und das deutsche Eishockey hätte eine weitere Chance vergeben, aus der Nische herauszutreten.

Applaus und Gekreische im Kabinengang

Doch dann behielt Schütz im Gewühl vor dem Tor die Übersicht und stocherte die Scheibe zum 3:3 über die Linie. Als Frederik Tiffels wenige Minuten später den entscheidenden Versuch im Penaltyschießen verwandelte, rasteten fast 19.000 Zuschauer völlig aus. Dank des 4:3-Siegs stehen die Deutschen am Donnerstag (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sport1) im Viertelfinale gegen Kanada.

Dass das Turnier für sie dann höchstwahrscheinlich beendet sein wird, interessierte nach dem dramatischen Sieg gegen Lettland niemanden. Vielmehr strahlten die Sieger um die Wette, herzten sich und ließen sich feiern. Erst von den euphorischen Fans in der Halle, später im Kabinengang der Kölnarena von den WM-Volonteers, die jeden Spieler mit Applaus und Gekreische in die Kabine schickten.

Es war schwer auszumachen, wer nun am glücklichsten war. Da war natürlich Schütz, der immer wieder dann zuschlägt, wenn es drauf ankommt. Wie bei der WM 2010 mit dem Siegtor gegen die USA vor mehr als 70.000 Fans auf Schalke oder im September bei der Olympia-Qualifikation, als er vier Treffer in drei Spielen erzielte.

Das Turnier wird nach dem Viertelfinale wohl vorbei sein

Dann war da Frederik Tiffels, der gebürtige Kölner, der die Arena bis zur WM nur als Zuschauer kannte, weil er als Kind eine Dauerkarte für die Haie hatte. Den vor einigen Monaten keiner auf der Rechnung hatte, weil er bereits mit 17 Jahren in die USA gegangen war und dort in der Collegeliga spielt. Und den Bundestrainer Marco Sturm nun mit 21 Jahren aufs Eis schickte, um den entscheidenden Penalty zu verwandeln. "Unbeschreiblich" sei das gewesen, "das kann man sich besser nicht erträumen."

Und dann war da Philipp Grubauer, der Torwart aus Rosenheim, der erst vor wenigen Tagen zur Mannschaft gestoßen war, weil er noch in den NHL-Playoffs gefragt war. Der bei den Washington Capitals zuletzt fast nur auf der Bank saß und ohne Spielpraxis ins entscheidende Duell mit Lettland ging. Und der sein Team trotzdem mit mehren Glanzparaden rettete.

Starker Beginn, 2:0-Führung, leichtsinnige Fehler, 2:3-Rückstand, später Ausgleich, Glück und Grubauer in der Verlängerung, Sieg im Penaltyschießen - Bundestrainer Marco Sturm war ob der vielen Randgeschichten dieses dramatischen Spiels hinterher ganz beseelt. Zwar hatte er selbst nach den Punktverlusten gegen die Slowakei oder Dänemark einen gefassten Eindruck gemacht. Wie groß der Druck war, ins Viertelfinale einzuziehen, war ihm aber deutlich anzumerken.

Ein Vorrunden-Aus hätte den Aufschwung, den das Team seit seinem Amtsantritt erlebt, gestoppt. Vieles wäre in Frage gestellt worden. Die strukturellen Probleme in Liga und Nachwuchsarbeit hätten die Debatte bestimmt. Nun kann er die Heim-WM bereits als Erfolg verbuchen, weil die Halle voll ist, Millionen an den TV-Geräten sitzen und sein Team zwar nie fehlerlos, aber mitreißend spielt.

Ein "Genuss" sei es gewesen, "dieses Spiel anzuschauen", sage Sturm und wurde grundsätzlich: "Wenn heute einer nicht begeistert war, dann weiß ich auch nicht. Eishockey ist einfach ein geiler Sport."