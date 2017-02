Nach Doping-Anschuldigungen 2021 keine Biathlon-WM in Russland

Nach den schwerwiegenden Dopinganschuldigungen gegen die russischen Skijäger wird die Biathlon-WM 2021 nicht in Tjumen stattfinden. Wie der Weltverband IBU am nach einem außerordentlichen Kongress im österreichischen Hochfilzen mitteilte, soll der russische Verband RBU die Veranstaltung bis zum 24. Februar offiziell zurückgeben. Ansonsten entzieht die IBU den Russen das Event. Die WM soll beim ordentlichen Kongress 2018 neu vergeben werden.

Weiterhin wurde einen Tag vor dem Start der Weltmeisterschaften beschlossen, eine Arbeitsgruppe zu bilden, die sich mit den weitreichenden Forderungen der Athleten an die IBU beschäftigt und neue Vorschläge erarbeitet. Rund 170 Sportler, darunter auch die deutschen Topathleten um Laura Dahlmeier, hatten in einem gemeinsamen Brief härtere Strafen gegen Dopingsünder und deren nationale Verbände gefordert.

Nach den Wünschen der Biathleten sollen die Sperren unter anderem auf bis zu acht Jahre erhöht werden, zudem sollen die Verbände bei Vergehen Startplätze verlieren und finanziell härter sanktioniert werden.

Nachdem Chefermittler Richard McLaren in seinem Bericht festgestellt hatte, dass zu den dopingverdächtigen Athleten aus Russland 31 Biathleten gehören, hatte die IBU zwei Sportler vorläufig gesperrt und von weiteren Untersuchungen gegen die 29 anderen gesprochen. Später wurden Ermittlungen gegen 22 von ihnen aus Mangel an Beweisen fallen gelassen. Der russische Verband RBU hatte zudem im Zuge der Ermittlungen den Weltcup im März in Tjumen und die Junioren-WM in Ostrow im Februar freiwillig zurückgegeben.

Indes starten die beiden russischen Dopingsünder Alexander Loginow und Irina Starych bei der Biathlon-WM in Hochfilzen. Loginow wurde vom russischen Verband für die Mixed-Staffel am Donnerstag (14.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ZDF und Eurosport) nominiert. Starych soll am Freitag im Sprint-Wettkampf laufen. Loginow hatte eine zweijährige und Starych eine dreijährige Sperre wegen EPO-Dopings abgesessen. Die Sperren waren Ende 2016 abgelaufen.