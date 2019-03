Langläufer Dürr Ein Kronzeuge, der bis vor Kurzem gedopt hat

Der Langläufer Johannes Dürr ist nach seiner Festnahme am Dienstag wieder auf freiem Fuß. Der Österreicher war von der Staatsanwaltschaft Innsbruck vernommen worden, weil er in Verdacht steht, andere Sportler an den Sportmediziner Mark S. aus Erfurt vermittelt zu haben.

Das bestritt Dürr laut der Ermittlungsbehörde. Ein anderer Vorwurf wirkt aus Gründen der Glaubwürdigkeit als Kronzeuge im Dopingskandal ohnehin schwerer. Es gebe laut Staatsanwaltschaft den Verdacht, dass Dürr "bis vor kurzem Eigenblutdoping betrieben hat und sich dabei von diesem Arzt behandeln ließ".

Das habe Dürr zugegeben. Dass er sich damit unrechtmäßig bereichert habe, bestritt der 31-Jährige aber. Er habe schließlich für eine finanzielle Unterstützung auch jeweils entsprechende Leistungen erbracht. Die Ermittlungen gegen Dürr werden laut Behörde fortgesetzt, die Staatsanwaltschaft will weiter prüfen, ob es einen Sportbetrug gegeben hat. Auch soll festgestellt werden, welche Rolle Dürrs Crowdfundingprojekt spielt, in dem er um Unterstützung für ein sportliches Comeback wirbt.

Dürr hat als Kronzeuge mit seinen Aussagen Mitte Januar im ARD-Film "Die Gier nach Gold - Der Weg in die Dopingfalle" die Zerschlagung des Dopingnetzwerkes um den Erfurter Sportarzt eingeleitet. Dabei hatte er, wie auch in einem SPIEGEL-Interview, stets den Eindruck eines geläuterten Sportlers hinterlassen. Dürr wollte sich für die Nordische Ski-WM in Seefeld qualifizieren, hat dies sportlich aber verpasst.