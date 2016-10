Wegen Dopings Langlauf-Star Johaug vorläufig für zwei Monate gesperrt

Die norwegische Anti-Doping-Agentur hat die Skilangläuferin Therese Johaug mit sofortiger Wirkung für zwei Monate suspendiert. Die mehrfache Weltmeisterin hatte eine Lippencreme benutzt, deren Inhaltsstoffe auf der Dopingliste stehen. Es geht dabei um das verbotene androgene Steroid Clostebol. Gegen ihren Arzt, der ihr die Salbe besorgt hatte, wird nun wegen eines Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen ermittelt.

Johaug hatte sich im September im Trainingslager in Italien die Lippen sonnenverbrannt. Der Mannschaftsarzt hatte in der Apotheke in Livigno eine Salbe besorgt, auf der Verpackung Medienrecherchen zufolge sogar ein Dopinghinweis angebracht war. Der Arzt hatte in der vorigen Woche die Verantwortung für die positive Probe übernommen und war zurückgetreten.

Zu einer vorläufigen Sperre gegen Johaug kam es nun trotzdem. "Die Athletin scheint nicht in völliger Unschuld gehandelt zu haben", sagte Anstein Gjengedal, Vorsitzender des zuständigen Ausschusses, in einer Erklärung. Es sei "wichtig zu betonen, dass wir in diesem Stadium keine Position in der Frage um eine dauerhafte Sperre eingenommen haben", führte Gjengedal aus. Ob Johaug wegen Dopings verurteilt wird, ist noch nicht entschieden.

"Therese hält die Entscheidung für falsch, aber sie akzeptiert sie", teilte Johaugs Anwalt der Nachrichtenagentur AFP mit: "Wir konzentrieren uns nun darauf, ihre Unschuld zu beweisen, und sind bestrebt, die Angelegenheit so schnell wie möglich vollständig aufzuklären."

Johaug darf nun vorläufig bis zum 18. Dezember weder am Training noch an Wettkämpfen teilnehmen.