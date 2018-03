Nach Olympia-Silber Ehrhoff beendet Eishockey-Karriere

Christian Ehrhoff hat genau einen Monat nach dem Gewinn der olympischen Silbermedaille in Pyeongchang seine Eishockey-Karriere beendet. Wenige Stunden nach dem Aus in den DEL-Playoffs mit den Kölner Haien erklärte der 35-Jährige über die Sozialen Medien seinen Rücktritt.

"Heute endet meine professionelle Karriere! 19 Jahre Profi sind eine lange Zeit", schrieb Ehrhoff. Dazu stellte er ein Bild aus seiner Kindheit in Eishockey-Montur unter dem Weihnachtsbaum.

"Ich habe die Mannschaft, die Haie-Organisation und natürlich auch Bundestrainer Marco Sturm über diesen Schritt informiert. Ich durfte eine lange und erfolgreiche Karriere genießen. Dafür bin ich sehr dankbar. Ich freue mich jetzt auf ein neues Kapitel in meinem Leben", sagte Ehrhoff in einer Stellungnahme auf der Homepage des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB): "Der Entschluss ist wohl überlegt und in den vergangenen Wochen gereift. Nach so vielen Jahren auf dem höchsten Level ist für mich jetzt der Zeitpunkt gekommen, um etwas Neues zu starten."

862-mal in der NHL auf dem Eis

Ehrhoff gehört zu den erfolgreichsten Spielern der deutschen Eishockey-Geschichte. In der nordamerikanischen Profiliga NHL absolvierte der gebürtige Moerser 862 Spiele als Verteidiger für die San Jose Sharks, die Vancouver Canucks, die Buffalo Sabres, die Pittsburgh Penguins, die Los Angeles Kings und die Chicago Blackhawks. Mit Vancouver stand Ehrhoff 2011 im Finale um den Stanley Cup, verlor dort jedoch gegen Boston.

Seine Profikarriere hatte er bei den Krefeld Pinguinen begonnen, 2016 kehrte Ehrhoff aus den USA in die Deutsche Eishockey Liga (DEL) zurück und spielte seitdem für die Kölner Haie. In seinem letzten Spiel unterlag er am Sonntag im Playoff-Viertelfinale gegen die Nürnberg Ice Tigers 1:5, Köln verlor die Serie 2:4. Bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea hatte Ehrhoff bei der Schlussfeier am Tag der Finalniederlage gegen Russland (3:4 nach Verlängerung) die deutsche Fahne getragen.

Sensation bleibt Sensation - trotz Niederlage Zum ersten Mal in der olympischen Geschichte spielte eine deutsche Eishockey-Nationalmannschaft im Finale um die Goldmedaille. Vor dem Tor von Goalie Danny aus den Birken schwor sich die DEB-Auswahl auf den historischen Moment ein. Gegner im Endspiel waren die Olympischen Athleten aus Russland (OAR), deren Ersatztorwart Ilja Sorokin sich vor der Partie warm machte - wenn man einen Spagat auf Eis so nennen will. Eine wichtige Rolle kam den Schiedsrichtern zu, die von Beginn an hart durchgriffen. Die erste Zeitstrafe gegen den OAR-Verteidiger Sergej Andronow gab es schon nach 15 Sekunden. Trotzdem war es eine sehr körperbetonte Partie - und die Deutschen hielten voll dagegen. Felix Schütz streckte seinen Gegenspieler Igor Jakowlew nieder. Für diese Aktion gab es wohlgemerkt keine Strafe. Im Fokus stand im ersten Drittel der deutsche Goalie aus den Birken, der reihenweise Chancen der russischen Stürmer vereitelte. Die Deutschen gingen an ihre körperlichen Grenzen und zum Teil darüber hinaus - wie hier Yasin Ehliz im Zweikampf mit Nikita Nesterow. Das zahlte sich aus: Das favorisierte OAR-Team kam zwar zu Abschlüssen, einen Treffer konnten die Russen aber auch in Überzahl nicht erzielen. Dann kam die letzte Sekunde des ersten Drittels: Die DEB-Defensive war für einen Moment unaufmerksam. Das wurde bestraft: Wjatscheslaw Wojnow traf nach Vorarbeit von Nikita Gusew mit einem unhaltbaren Schlagschuss zum 1:0 (20. Minute). Im zweiten Drittel wurde Deutschland stärker. Der russische Goalie Wasili Koschetschkin musste mehrfach eingreifen und in höchster Not retten. In der 30. Minute war es dann passiert: Nach Zuspiel von Brooks Macek kam Schütz über rechts und brachte den Puck aus spitzem Winkel vors Tor. Koschetschkin lenkte die Scheibe ins eigene Netz. Der hinter dem Goalie lauernde Patrick Hager musste nicht eingreifen. Die Schiedsrichter bemühten den Videobeweis, um zu überprüfen, ob Hager den Puck eventuell mit dem Schlittschuh über die Linie bugsiert hatte. Das war nicht der Fall. Der Ausgleichstreffer zählte. Schütz und Macek jubelten zu Recht. Auch im dritten Drittel gelang es den Deutschen, das Spiel offenzuhalten. Die DEB-Auswahl verteidigte sehr konzentriert und ließ den Olympischen Athleten aus Russland kaum Raum für ihr gefürchtetes Kombinationsspiel. Kurz vor Schluss ging das russische Team zum zweiten Mal in Führung. Gusew traf aus spitzem Winkel den Helm von aus den Birken. Von dort sprang der Puck ins Tor (54.). Doch das sollte noch lange nicht der Schlusspunkt sein. Im direkten Gegenzug traf der 22-jährige Dominik Kahun zum erneuten Ausgleich (55.). Und Deutschland ging sogar in Führung. In der 57. Minute war es mit Jonas Müller der jüngste Spieler im DEB-Team, der das 3:2 erzielte. Als der Russe Sergej Kalinin kurz darauf eine Zwei-Minuten-Zeitstrafe aufgebrummt bekam, sah Deutschland schon wie der sichere Olympiasieger aus. Doch die Russen schlugen in Unterzahl erneut zurück. Gusew traf in der Schlussminute zum 3:3. Damit war klar: die Partie geht in die Verlängerung. Auch in der Overtime schenkten sich beide Teams nichts. Wie hier Christian Ehrhoff und Ivan Telegin kämpften die Spieler um jeden Puck. Die Olympischen Athleten aus Russland erspielten sich in der Verlängerung die besseren Chancen. Ilja Kowaltschuk scheiterte am Schoner von aus den Birken. Die Entscheidung fiel in Unterzahl: Kurz nachdem Patrick Reimer wegen hohen Stocks für zwei Minuten vom Eis gestellt worden war, sorgte Kirill Kaprizow für die Entscheidung. Der Rest war Jubel in Rot. Es ist der erste russische Olympiasieg seit 1992 - auch wenn der Titel wegen der Staatsdoping-Affäre offiziell nicht Russland zugerechnet wird. Die deutschen Spieler waren nach dem dramatischen Finale nur kurz am Boden zerstört. Wenig später realisierten sie, dass sie zwar ein Finale verloren, aber Silber gewonnen haben.

Vor dem Turnier in Pyeongchang hatte Ehrhoff noch erklärt, er wolle auf jeden Fall weiterspielen. Sogar eine Teilnahme an den Winterspielen in Peking 2022 hatte er nicht ausgeschlossen. Jetzt findet bereits die WM in Dänemark (4. bis 20. Mai) ohne Ehrhoff statt.