Olympia-Qualifikation im Eishockey: Hoher Auftaktsieg für Deutschland

Eishockey-Glossar

DPA

Ein, zweiund drei Angreifer stehen zeitgleich auf dem Eis. Die Stürmer sind in einen, der die Bullys spielt, und zweiaufgeteilt - eine sogenannte Reihe. Jede Mannschaft verfügt über je drei bis vier Sturm- und Verteidigungsreihen, die abwechselnd zwischen etwa 30 und 60 Sekunden auf dem Eis stehen.Gängig ist dabei, dass einzelne Reihen besondere Aufgaben haben und daher in speziellen Situationen eingesetzt werden. So sollen dievorwiegend die Tore schießen und spielen deshalb auch in Überzahl. Die dritte, oft alsbezeichnet, ist dagegen eher defensiv orientiert und soll die Top-Reihen des Gegners ausschalten. Eine ähnliche Aufgabe hat Reihe vier, die oft auch deshalb aufs Eis geschickt wird, um den Top-Spielern eine Verschnaufpause zu ermöglichen.