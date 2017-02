Eishockey München Erster, DEG verpasst Playoffs

Meister EHC München startet mit der besten Ausgangsposition in die Playoffs der Deutschen Eishockey Liga. Der Titelverteidiger gewann am letzten Spieltag der Hauptrunde 3:2 beim Neuling Pinguins Bremerhaven und zog noch an den Adlern Mannheim vorbei an die Tabellenspitze. Mannheim verlor in eigener Halle überraschend 1:4 gegen die Straubing Tigers.

Straubing und trotz der Niederlage auch Neuling Bremerhaven sicherten sich die letzten beiden Plätze in der ersten Playoff-Runde, die am 1., 3. und 5. März ausgetragen wird. Dort trifft der ERC Ingolstadt auf Bremerhaven, auch DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin hat zunächst Heimrecht gegen Straubing. Für die Düsseldorfer EG, die nur noch theoretische Chancen auf die Playoffs hatte, ist die Saison trotz eines 3:2 nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panther beendet.

Im Playoff-Viertelfinale, das am 7. März beginnt, stehen neben München und Mannheim auch Nürnberg, Köln, Wolfsburg und Augsburg.