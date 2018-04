Sieg im siebten Eishockey-Finalspiel München feiert dritten Meistertitel in Serie

Der EHC Red Bull München ist zum dritten Mal in Folge deutscher Eishockey-Meister. Der Favorit gewann das entscheidende Finalspiel gegen die Eisbären Berlin klar 6:3 (4:1, 1:0, 1:2). Die Gäste konnten ihre Aufholjagd in der Best-of-seven-Serie nach 1:3-Rückstand nach Siegen nicht krönen. Die Eisbären warten seit 2013 auf ihren achten Titel in der Deutschen Eishockey Liga (DEL).

Die Münchner Konrad Abeltshauser (13. Minute), Jon Matsumoto (16.), Doppeltorschütze Steven Pinizzotto (17./28.), Mads Christensen (20.) und Brooks Macek (47.) sorgten mit ihren Toren für den Heimerfolg. Treffer von Micki Duponts (12.), Jamie MacQueen (45.) und James Sheppard (48.) reichten Berlin nicht zum Titel.

Während die Eisbären nach sieben Erfolgen zwischen 2005 und 2013 erstmals wieder eine Endspiel-Serie verloren, wurden die Münchner das dritte Team nach den Adlern Mannheim und Berlin, dem seit DEL-Bestehen der Titel-Hattrick mit drei Erfolgen in Serie gelingt.

Der EHC Red Bull München dominiert seit drei Jahren das deutsche Eishockey: Neben den drei Titeln und drei ersten Plätzen nach der Hauptrunde zeigt das vor allem die Playoff-Bilanz der Bayern. Von 45 Partien in der K.o.-Phase gewann München 36, nur neun Matches gingen verloren - davon alleine drei in dieser aus EHC-Sicht erstmals sehr engen Finalserie. Nur den Eisbären gelang es, dem Team von Coach Don Jackson in der Best-of-seven-Serie mehr als eine Niederlage zuzufügen.