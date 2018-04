Eishockey-Finale Eisbären verhindern Münchens Meisterparty - Entscheidung in Spiel sieben

Die Fans der Eisbären Berlin hielt es nicht mehr auf ihren Sitzen. Schon Minuten vor dem Ende des sechsten Finalduells in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) feierten sie ihre Mannschaft. In beeindruckender Weise bezwang der Hauptstadtklub den EHC Red Bull München 5:3 (1:1, 1:0, 3:2) und erzwang einen Showdown zum entscheidenden siebten Match am Donnerstag (19.30 Uhr, TV: Telekom Sport) in München.

"Die Jungs haben einen super Job gemacht, und jetzt freue ich mich riesig, dass wir ein siebtes Spiel bestreiten können", sagte Eisbären-Trainer Uwe Krupp: "Wir haben mit viel Energie gespielt und uns zurück in die Serie gekämpft. Ich bin stolz auf die Jungs." Die Berliner lagen gegen den Favoriten bereits 1:3 nach Spielen zurück, feierten aber mit dem ersten Heimsieg in dieser Finalserie ein Comeback.

DPA Fans der Eisbären

"Wir wollten einfach unser Spiel spielen, druckvoll und aggressiv", sagte Kapitän André Rankel: "Das ist uns besser gelungen als in den anderen Spielen zuvor." Nach den Toren von Louis-Marc Aubry (4. Minute), Nicholas Petersen (23.), Jamie MacQueen (41.), Daniel Fischbuch (45.) und Kai Wissmann (58.) kann der einstige Serienmeister nun im siebten Match den ersten Titel seit 2013 holen.

Es wäre ein historischer Erfolg: Die Berliner wären im Falle eines Sieges in der Geschichte der DEL die erste Mannschaft, die in einer Finalserie nach einem 1:3 noch den Titel gewinnt.

Die Treffer des Teams von EHC-Trainer Don Jackson durch Konrad Abeltshauser (9.), Mads Christensen (58.) und Patrick Hager (59.) änderte nichts an der Dominanz der Eisbären. München war an diesem Abend klar unterlegen. Der olympische Silbermedaillen-Gewinner Patrick Hager bemängelte, "in den entscheidenden Momenten nicht aggressiv genug in den Zweikämpfen" gewesen zu sein.

Am Donnerstag gibt es nun entweder den ersten Titel-Hattrick in der DEL für München seit den Meisterschaften der Berliner zwischen 2011 und 2013. Oder die Eisbären ziehen nach Titel mit der Düsseldorfer EG und den Kölner Haien gleich.