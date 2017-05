Eishockey in Griechenland Immer freitags vor dem Einkaufszentrum

Unter die roten Uniformen von "Iptameni Athinon" - den "Fliegenden Athenern" - hat sich an diesem Abend ein rotes Trikot der "Chicago Blackhawks" gemischt. Da Geld für neue Mannschaftsausrüstung schon seit langem nicht mehr vorhanden ist, stört sich daran niemand. Noch vor wenigen Jahren waren viele der Akteure auf dem Eis tragende Säulen der griechischen Eishockey-Nationalmannschaft.

Heute müssen sie zur Finanzierung ihrer eigenen Spiele Woche für Woche 120 Euro aufbringen, mit denen für zwei Stunden eine viel zu kleine Eisbahn auf dem Parkplatz eines Athener Einkaufszentrums angemietet wird. Gespielt wird freitagnachts von 23 Uhr bis 1 Uhr, um die Kosten zu senken.

"Vor der Krise gab es sogar eine kleine Eishockeyliga in Griechenland", erinnert sich Alexandros Valsamas-Rallis. Der 32-jährige Flügelspieler hatte 2010 beträchtlichen Anteil am bis heute größten Erfolg des griechischen Eishockeys: dem Gewinn der Silbermedaille bei der IIHF-Weltmeisterschaft der Division III, an der neben den sonnenverwöhnten Griechen Eishockeyhochburgen wie die Türkei, Südafrika oder Nordkorea teilnahmen. Dass es in ganz Griechenland keine einzige Eisfläche mit regulären Ausmaßen gibt, macht die Leistung noch bemerkenswerter.

Mit der Wirtschaftskrise kam der sportliche Niedergang

"Griechenland hatte damals zugesagt, innerhalb von fünf Jahren eine eigene Eissportanlage zu bauen, auf der auch Länderspiele ausgetragen werden können", sagt Dimitris Kalyvas, Kapitän und Rekordtorschütze der griechischen Nationalmannschaft. Doch in Zeiten, in denen selbst die Sportstätten der Olympischen Sommerspiele von 2004 verfallen, ist für Randsportarten kein Geld vorhanden. "Eine von zwei Voraussetzungen für die Teilnahme an Weltmeisterschaften ist es, zumindest eine Eisfläche olympischen Ausmaßes im Land zu haben", erläutert Kalyvas. "Da dies in Griechenland nicht der Fall ist, wurden wir auf unbestimmte Zeit von internationalen Turnieren ausgeschlossen."

privat Der ehemalige griechische Nationalspieler Kalyvas mit seinen Teamkollegen

Die zweite Voraussetzung des Weltverbands ist ein kontinuierlicher nationaler Ligabetrieb, also treffen sich die Nationalspieler in den Wintermonaten freitags auf der provisorischen Eisbahn, um gegeneinander anzutreten und dieses Kriterium zumindest ansatzweise zu erfüllen. "Die zwei besten Teams in Griechenland!", heißt es mit Galgenhumor auf ihrer Facebook-Seite - es sind inzwischen auch die beiden einzigen Teams Griechenlands. Unterstützung von offizieller Seite haben sie seit Jahren nicht gesehen. "Schon zuvor trugen wir einen Großteil unserer Ausgaben selbst", sagt Valsamas-Rallis. Dennoch möchte er seinen Traum nicht aufgeben.

"Zeugwart oder Nationaltrainer"

Panagiotis Efkarpidis ist überzeugt, dass selbst eine so exotische Sportart wie Eishockey in Griechenland ihre Nische finden könnte. Seit er vor zehn Jahren die Schlittschuhe an den Nagel hängte, springt der 62-Jährige ein, wenn Not am Mann ist - "ganz egal ob als Zeugwart oder Nationaltrainer", wie er sagt.

"Wie viele andere Unternehmungen könnte auch Eishockey in Griechenland Erfolg haben, wenn nur alle Beteiligten an einem Strang zögen", sagt er. Eine funktionierende griechische Liga könne im besten Fall als Anlaufstelle für junge nordamerikanische Spieler mit griechischen Wurzeln dienen, die sich für eine Profilaufbahn in Übersee entscheiden. "Als Söhne griechischer Auswanderer bekämen sie leicht die Staatsbürgerschaft und hätten anschließend bessere Chancen, bei europäischen Klubs unterzukommen." In dem krisengeplagten Land, in dem auf jede gute Idee ein geplatzter Traum kommt, sind vergebene Möglichkeiten wie diese leider an der Tagesordnung.

"Wir probieren unterdessen mit viel Eigeninitiative, Eishockey in Griechenland am Leben zu erhalten", sagt Dimitris Kalyvas. Damit ihr Sport nicht ausstirbt, organisieren die Nationalspieler Workshops für Kinder. Es ist auch ein Kampf gegen die eigene Resignation. "Wir kämpfen seit Jahren gegen bürokratische Hürden, gegen die Gleichgültigkeit nationaler und internationaler Verbände und für unser Recht, unser Heimatland auf internationalem Parkett zu repräsentieren."

Aus dieser existentielle Krise wird in absehbarer Zeit keine Regierung und kein Verband das griechische Eishockey herausholen. Nur eine Handvoll griechischer Idealisten wird weiter für ihre ausgefallene Leidenschaft kämpfen - und damit Vorbild für alle Griechen sein, selbst in schwierigsten Zeiten nicht die Hoffnung zu verlieren.

Der Autor dieses Artikels, Markus Kaiser, ist Projektmanager der Friedrich-Naumann-Stiftung in Griechenland.