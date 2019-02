Der EHC Red Bull München hat den Königsklassen-Titel im Eishockey gegen die Frölunda Indians aus Göteborg klar verpasst. Die Mannschaft von Trainer Don Jackson verlor gegen die Schweden 1:3 (0:1, 0:2, 1:0).

Im mit 12.044 Zuschauern ausverkauften Scandinavium in Göteborg schossen Samuel Fagemo (11. Minute), Ryan Lasch (25.) und Ponthus Westerholm (35.) den Favoriten zum dritten Titel in der Champions Hockey League, die seit 2014 ausgetragen wird. Yasin Ehliz (52.) konnte nicht mehr die Wende für die Münchner einleiten, die als erste deutsche Mannschaft ins Finale des Wettbewerbs eingezogen war.

"So wunderschön unser Sport Eishockey ist, so schmerzhaft kann er sein. So kurz vor dem Ziel zu scheitern und jetzt den anderen beim Feiern zuzuschauen, tut wahnsinnig weh", sagte Verteidiger Konrad Abeltshauser: "Jetzt überwiegt der Schmerz, aber wir können stolz auf das sein, was wir in der Champions League geleistet haben."

Zuvor waren bereits die Kölner Haie 1995, die Düsseldorfer EG 1991 und der EV Füssen 1966 im Endspiel eines Europapokals im Eishockey gescheitert. Die Haie hatten zudem beim Finalturnier 1985 den zweiten Platz belegt.