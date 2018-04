Ohne 15 Olympia-Silbermedaillengewinner muss Eishockey-Bundestrainer Marco Sturm bei der Weltmeisterschaft in Dänemark auskommen. Im Aufgebot für das am Freitag beginnende Turnier fehlen Torhüter Danny aus den Birken, die Stürmer Brooks Macek und Frank Mauer sowie Verteidiger Daryl Boyle vom deutschen Meister EHC Red Bull München. Vom Finalisten Eisbären Berlin reist Abwehrspieler Frank Hördler nicht mit zur WM, wie aus dem am Montag veröffentlichten Kader des Deutschen Eishockey-Bunds hervorgeht.

Neun Olympia-Zweite der Winterspiele von Pyeongchang stehen Sturm zur Verfügung. Die drei NHL-Profis Leon Draisaitl, Dennis Seidenberg und Korbinian Holzer sollen das Team in Dänemark anführen. Insgesamt berief Sturm sieben Nordamerika-Profis in seinen 25 Mann starken Kader. Darunter ist auch Stürmer Manuel Wiederer aus der unterklassigen AHL, der erstmals zur Nationalmannschaft stößt und einer von sieben WM-Debütanten im Team ist.

Sturm setzt auf das Torhüter-Trio Niklas Treutle (Nürnberg Ice Tigers), Mathias Niederberger (Düsseldorfer EG) und Timo Pielmeier (ERC Ingolstadt). Der 39-Jährige hofft noch auf NHL-Torhüter Philipp Grubauer als Nachrücker. Der 26-Jährige spielt momentan aber noch mit den Washington Capitals in der zweiten Playoff-Runde.

Nach den abschließenden Testspielen strich Sturm Mannheims Verteidiger Sinan Akdag aus dem Aufgebot. Das erste WM-Spiel bestreitet der Weltranglisten-Siebte am Freitag in Herning gegen Gastgeber Dänemark.