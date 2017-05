Eishockey-WM Deutschland scheitert im Viertelfinale an Kanada

Die Eishockey-WM ist für die deutsche Nationalmannschaft beendet. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm verlor im Viertelfinale in Köln gegen Kanada 1:2 (0:1, 0:1, 1:0). Mark Scheifele (19. Minute) traf kurz vor dem Ende des ersten und Jeff Skinner (39.) kurz vor dem Ende des zweiten Drittels.

Von Deutschland ging lange kaum Torgefahr aus, aber knapp sieben Minuten vor dem Ende brachte Yannic Seidenberg seine Mannschaft wieder ran. Für den Ausgleich und damit für eine Verlängerung reichte es aber nicht mehr. Deutschland ist damit ausgeschieden, Kanada steht im Halbfinale.

Kanada war als Titelverteidiger, 26-facher Weltmeister und souveräner Sieger der Gruppe B klarer Favorit im Duell mit Deutschland (Vierter der Gruppe A). Und so trat das Team vor gut 16.000 Zuschauern (nicht ausverkauft) auch auf: Schon zu Beginn dominierte Kanada die Partie. Nach 13 Sekunden gab es den ersten Abschluss, wenig später traf Ryan O'Reilly den Pfosten (4.). Lange hielt die deutsche Defensive, vor allem dank Grubauer.

Kurzzeitig setzte die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) auch selbst gute Offensiv-Akzente. In Unterzahl fiel dann aber der erste Gegentreffer: Deutschlands Patrick Reimer kassierte eine Zwei-Minuten-Strafe wegen Hakens, knapp eine Minute später traf Mark Scheifele nach Vorlage von O'Reilly zum 1:0 für Kanada (18.). Dennis Seidenberg vergab die Chance zum Ausgleich, als er den Puck nach einen Pass von Christian Ehrhoff unmittelbar vor dem Tor verfehlte (19.).

Das zweite Drittel verlief noch einseitiger: 19:1 Torschüsse für Kanada hieß es am Ende - trotz zweier Überzahl-Situationen der Deutschen. Grubauer verhinderte mit vielen guten Paraden einen deutlich Rückstand. In der 36. Minute war der Goalie ein zweites Mal geschlagen. Aber wegen eines falsch ausgeführten Bullys hieß es nicht 2:0, stattdessen gab es eine Zeitstrafe gegen Kanada. Auch in dieser Überzahl-Situation ging von den Deutschen aber praktisch keine Torgefahr aus. Auf der Gegenseite kam Kanada erneut kurz vor der Pause zum Erfolg: Jeff Skinner baute die Führung des Favoriten aus (39.).

Im letzten Drittel präsentierte sich Deutschland verbessert, vergab zunächst aber seine Gelegenheiten zum Anschlusstreffer: Ehrhoff schoss über das Tor (45.), Felix Schütz scheiterte an Kanadas Goalie Pickard (46.). Zweimal hatte Draisaitl sehr gut aufgelegt. Auf der Gegenseite verpasste Sean Coutourier gleich zweimal die Vorentscheidung. Das nutzte Seidenberg: Trotz einer Unterzahl-Situation brachte er das DEB-Team auf 1:2 heran (54.). Das Spiel war nun wieder offen. Die kanadische Defensive stand aber sicher und verhinderte damit die Verlängerung.

In der Runde der letzten Vier trifft Kanada auf den fünffachen Weltmeister Russland, der sich im Viertelfinale in Paris 3:0 gegen Tschechien durchsetzte. Das zweite Halbfinale bestreiten Vorjahresfinalist Finnland (2:0 gegen die USA) und Schweden (3:1 gegen die Schweiz).