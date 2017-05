Deutsches Eishockey vor der Heim-WM No Country For Young Men

Diesen Traum kennen Millionen Kinder in aller Welt. Ein wichtiges Spiel, die Einwechslung, das entscheidende Tor und der anschließende Jubel vor tobenden Zuschauern. Der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) hat diese Bilder für sein Imagevideo zur neuen Kampagne "Wir sind Eishockey" zusammengeschnitten. Bilder von siegreichen Nationalspielern, feiernden Fans und lachenden Kindern - die in ein paar Jahren vielleicht selbst mal bei einer Weltmeisterschaft auflaufen.

Franz Reindl strahlte, so stellt sich der DEB-Präsident die Zukunft des deutschen Eishockeys vor. Dafür ist der 62-Jährige seit 2012 im Einsatz. Erst als OK-Chef, in den vergangenen drei Jahren auch an der Spitze des DEB. Reindl hatte viel zu tun in einem Sport, der über Jahrzehnte von windigen Funktionären und halbseidenen Geschäftsleuten dominiert war - wie das Beispiel der Düsseldorfer EG oder der Passfälscherskandal zeigen. Reindl hat nicht nur die Nationalmannschaft mit guter Trainerauswahl neu aufgestellt, er hat sich auch mit den mächtigen Landesverbänden angelegt und den Verband entschuldet.

DPA DEB-Präsident Franz Reindl

Nun sei der DEB "sauber aufgestellt", sagte Reindl einen Tag vor der halben Heim-WM in Köln. Früher habe man sich alle paar Jahre um eine Weltmeisterschaft beworben, um mit den Einnahmen "alte Löcher zu stopfen", nun könne er sagen: "Wenn wir Geld gewinnen für den DEB, wird dieses Geld für die Zukunft verwendet."

Das klingt nach Aufbruch, doch bereits am Vortag gab es für den Verband schlechte Nachrichten zur Unzeit. Da verkündete die Deutsche Eishockey Liga, dass die Wiedereinführung von Auf- und Abstieg zwischen DEL und DEL2 erst mal nicht kommt. Die Prüfung einer Kanzlei habe ergeben, dass die "vertraglich vereinbarten Voraussetzungen nicht von allen sechs Zweitligaklubs erfüllt worden sind".

Die DEL2-Klubs Frankfurt, Kassel, Bietigheim, Dresden, Riessersee und Rosenheim hatten sich um einen Aufstieg beworben und sind der Meinung, die erforderlichen Voraussetzungen - eine Bürgschaft in Höhe von 816.000 Euro sowie ein DEL-taugliches Stadion - zu erfüllen. Bereits im vergangenen Jahr war die Wiedereinführung laut der DEL an den Zweitligisten gescheitert.

DEL-Vereine interessieren sich nicht für Jugendarbeit

Nicht wenige Beobachter beschleicht das Gefühl, in der Ligazentrale seien sie ganz froh, erneut einen Grund für eine Absage gefunden zu haben. Leben die 14 DEL-Vereine doch vor allem von reichen Gönnern, die im Falle eines Abstiegs schnell die Lust verlieren könnten. Und nichts fürchtet DEL-Chef Gernot Tripcke so sehr wie erneut Schlagzeilen über Vereinsinsolvenzen wie bei den Hamburg Freezers in der vergangenen Saison.

Die Diskussion erreichte natürlich auch die WM-Pressekonferenz. "Ich bin ein kompletter Befürworter von Auf- und Abstieg, im deutschen Sportsystem ist das das Salz in der Suppe", sagte Reindl, für den die Meldung zur Unzeit kam. Auch er weiß, dass sein Sport nur wächst, wenn die Liga funktioniert. Alle paar Jahre auf eine erfolgreiche WM zu vertrauen, ist zu wenig. So wie die DEL von der Nationalmannschaft lebt, ist die DEB-Auswahl auf die Basisarbeit der Vereine angewiesen. Doch da liegt vieles im Argen. Mehrere DEL-Klubs investieren nur in ihr Profiteam, die Jugend interessiert sie nicht. Dafür müssen sie zwar Strafen zahlen, aber die sind deutlich geringer als die Kosten für hauptamtliche Jugendtrainer oder zusätzliche Eiszeiten.

Das Ergebnis ist an den Jugendnationalmannschaften abzulesen. U20 und U18 sind nur noch zweitklassig. Jüngst verhinderte die U18 gar nur hauchdünn den Abstieg in die C-Gruppe. Die Scouts der Eliteliga NHL interessieren sich kaum noch für deutsche Talente. Es sei denn, sie gehen früh genug nach Nordamerika.

So taten es sämtliche Jungprofis, auf die sie beim DEB gerade mit Stolz zeigen. Ob die NHL-Spieler Leon Draisaitl oder Tom Kühnhackl, ob der DEL-Verteidiger des Jahres Konrad Abeltshauser, die beiden jungen WM-Fahrer Dominik Kahun und Frederik Tiffels oder der DEL-Rookie des Jahres Max Kammerer: Sie alle gingen als Teenager nach Nordamerika, weil ihnen die hiesige Ausbildung nicht reichte. Damit sich das wieder ändert, braucht es noch Jahre.

Die Heim-WM und ein schickes Filmchen mit weichgezeichneten Bildern sind da nur ein Anfang.