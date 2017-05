Deutschlands harte Fouls bei der Eishockey-WM Brutal überflüssig

Am Dienstag war die Arena in Köln wieder fest in lettischer Hand. Rund 5.000 Eishockey-Fans dürften es gewesen sein, die mit weinroten Trikots, Perücken und jeder Menge Bier in der Halle tanzten. Daran änderte auch das schwache Spiel gegen Italien nichts. Durch das glückliche 2:1 stehen die Letten mit neun Punkten ganz oben in der WM-Gruppe A.

Für alle, die es mit der deutschen Nationalmannschaft halten, war das keine gute Nachricht. Streitet die sich doch mit Lettland um den vierten Platz und hat nun bereits sechs Punkte Rückstand. Das liegt vor allem am Spielplan: Während die Letten zunächst die drei vermeintlich leichtesten Gegner aus Dänemark (3:0), der Slowakei (3:1) und Italien (2:1) hatten, ging es für die Deutschen gegen die USA (2:1), Schweden (2:7) und Russland (3:6).

"Unser Turnier startet jetzt", sagt Bundestrainer Marco Sturm vor dem heutigen Spiel gegen die Slowakei (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: Sport1). Ein Sieg muss her. Für die Tabelle - und für die angeschlagene Stimmung.

Hager-Koller

Die hatte sich am Dienstagabend noch mal verschlechtert. Zum späten Siegtor der Letten kam die Sperre für Patrick Hager. Zwei Spiele wird der Stürmer der Kölner Haie nach seiner Matchstrafe gegen Russland fehlen. Keine gute Nachricht für Sturm, der auch auf seinen einziger NHL-Stürmer Tobias Rieder verzichten muss. Er wird für den Rest der WM verletzt ausfallen.

Weil Marcel Goc schon länger fehlt und Leon Draisaitl sowie Tom Kühnhackl weiter in den NHL-Playoffs gefragt sind, "wird es langsam eng", sagte Sturm. Den Ausfall von fünf Top-Stürmern kann eine kleine Eishockey-Nation wie Deutschland nicht kompensieren. In vier der fünf Fällen mag das Schicksal sein, Hagers überflüssiges Foul gegen Sergei Mosjakin hatte aber nur er zu verantworten. Der KHL-Topscorer hatte ja nicht mal den Puck.

Hager machte ein ernstes Gesicht, als er am Dienstag vor die Reporter trat. Er müsse "intelligenter in den Zweikampf gehen", gab der 28-Jährige zu, wollte aber festgehalten wissen, dass es "keine Absicht", sondern "ein bisschen unglücklich" war. Seine Spielweise sei eben "oft an der Grenze, aber ich will niemanden verletzen".

"Da muss sich Hagi besser benehmen"

An der Grenze ist Hager bereits die ganze Saison - zwischen Gut und Böse, zwischen Held und Sündenbock. Auf seine starke DEL-Hauptrunde für die Haie folgten schwache Playoffs und eine Suspendierung. Bei der WM war er zunächst Torschütze gegen die USA und Schweden, dann der, der die Niederlage gegen die Russen einleitete. "Da muss sich Hagi besser benehmen, da hat er uns in Schwierigkeiten gebracht", sagte Trainer Sturm.

Hager ist allerdings kein Einzelfall im deutschen Team, in jedem Spiel leistete sich bislang ein anderer ein unnötiges Foul: In den ersten beiden waren es die Mannheimer Matthias Plachta gegen US-Sprinter Johnny Gaudreau und Marcus Kink gegen Schwedens Elias Lindholm, der danach ebenso ins Krankenhaus musste wie nun Russlands Mosjakin nach Hagers Attacke. Keins dieser üblen Fouls war nötig, um einen Konter oder ein Gegentor zu verhindern.

Trainer Sturm ist davon genervt. Zwar suchte er eine Erklärung in der Übermotivation durch die Heim-WM, eine Entschuldigung sei das aber nicht. Ungewohnt offen kritisierte er seine Profis, sie müssten sich "mehr in den Dienst der Mannschaft stellen und alles andere abstellen".

Geht es nach Dennis Seidenberg, dem erfahrenen NHL-Spieler von den New York Islanders, dann leistet sich Deutschland viel zu viele einfache Scheibenverluste in der neutralen Zone oder an der eigenen blauen Linie. "Wir müssen einfaches Eishockey spielen: Scheibe tief, forechecken und Turnover erzwingen. Wir dürfen nicht schlampig sein und müssen besser auf die Scheibe aufzupassen, dann werden wir auch Erfolg haben." Gegen die Slowakei sollte das DEB-Team damit beginnen.