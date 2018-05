Eishockey-WM Deutschland feiert Pflichtsieg gegen Südkorea

Auf bestem Weg zum Minimalziel Klassenverbleib, dazu die Viertelfinal-Chance gewahrt: Deutschlands Eishockey-Nationalteam kann nach dem ersten Sieg im vierten WM-Spiel durchatmen. Der Mannschaft von Bundestrainer Marco Sturm ist mit dem 6:1 (1:0, 3:0, 2:1) gegen WM-Neuling Südkorea in Herning der erste Pflichtsieg gelungen. Zweimal Yasin Ehliz (21. Minute/49.), NHL-Star Leon Draisaitl (11.), Patrick Hager (30.), Frederik Tiffels (35.) und Yannic Seidenberg (53.) sicherten den Erfolg.

Nach dem schlechtesten WM-Auftakt seit fünf Jahren - mit drei Niederlagen aus drei Spielen - setzte sich das deutsche Team vor 7092 Zuschauern mühelos durch. Für die mit sechs eingebürgerten Nordamerikanern verstärkte südkoreanische Auswahl traf nur Brock Radunske (58.) in Überzahl. "Das Turnier ist noch nicht vorbei für uns. Wir sind noch mitten im Rennen", sagte Hager.

Getty Images Spielszene GER v KOR

Die Asiaten bleiben damit bei 2:29 Toren punktlos und werden 2019 wahrscheinlich wieder in der zweitklassigen B-Gruppe spielen. Die DEB-Auswahl hat dagegen mit fünf Punkten aus vier Spielen weiterhin die theoretische Chance, zum dritten Mal in Folge ein WM-Viertelfinale zu erreichen. Dafür muss die deutsche Auswahl gegen Lettland (Samstag 12.15 Uhr, TV: Sport1) nachlegen. Zudem müsste wohl eine Überraschung gegen die Top-Teams Kanada oder Finnland her.

Verzichten muss das DEB-Team dabei auf den zweifachen Stanley-Cup-Sieger Tom Kühnhackl. Der angeschlagene Stürmer wird nach dem Playoff-Aus mit Pittsburgh nicht mehr als vierter NHL-Profi nach Dänemark kommen. Zum ersten Mal bei der Weltmeisterschaft hat die deutsche Mannschaft nun zwei freie Tage.