Nach ihrer vierten Niederlage hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft bei der WM in Dänemark nur noch eine theoretische Chance auf das Viertelfinale. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm unterlag Lettland 1:3 (0:0, 0:1, 1:2) und hat in der Gruppe B weiter nur fünf Punkte.

Um doch noch zum dritten Mal in Folge die K.o.-Runde zu erreichen, müsste die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes (DEB) nicht ihre beiden abschließenden Vorrundenspiele am Sonntag (20.15 Uhr) gegen den zweimaligen Weltmeister Finnland und am Dienstag (16.15 Uhr/beide im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE; TV: Sport1) gegen Rekord-Olympiasieger Kanada gewinnen. Die Mannschaft bräuchte darüber hinaus Schützenhilfe der Konkurrenz.

Das einzige Tor für den Olympiazweiten von Pyeongchang erzielte der Münchner Dominik Kahun (49.) zum 1:3-Anschluss. Für die Letten trafen Ronalds Kenins (37.), Guntis Galvins (41.) und Andris Dzerins (48.).