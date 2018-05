Eishockey-WM Deutschland feiert Überraschungssieg gegen Finnland

Deutschlands Eishockey-Nationalteam hat dank eines starken WM-Debütanten Mathias Niederberger Finnland bezwungen. Mit dem 3:2 nach Verlängerung (0:1, 2:0, 0:1) gegen den zweimaligen Weltmeister feierte der Olympia-Zweite völlig überraschend auch mithilfe des starken Torhüters Niederberger den ersten WM-Erfolg gegen Finnland seit 25 Jahren. Fürs Weiterkommen genügt das aber nicht, die letzte Chance auf das Viertelfinale hatte die DEB-Auswahl bereits am Samstag gegen Lettland verspielt (1:3).

Gegen Finnland belohnte sich die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm durch die Treffer von Frederik Tiffels (26. Minute), Björn Krupp (39. Minute) und WM-Neuling Markus Eisenschmid nach zwei Minuten der Verlängerung für eine insgesamt starke Leistung. Für die Finnen trafen Eeli Tolvanen (3.) und Sebastian Aho (58.).

"Das tut gut. Es war ein guter Schritt in die richtige Richtung", sagte Sturm. Zweieinhalb Monate nach dem dramatisch verlorenen Finale bei den Winterspielen von Pyeongchang darf die Auswahl dank der bislang besten Turnierleistung doch noch auf einen versöhnlichen WM-Abschluss in Dänemark hoffen. "Ich bin überglücklich. Das ist eine Klasseleistung", sagte Goalie Niederberger. "Gegen so einen Großen muss alles passen. Heute haben wir alle dafür gearbeitet", sagte Verteidiger Korbinian Holzer.

Am Dienstag (16.15 Uhr, TV: Sport1) trifft Deutschland zum Vorrunden-Abschluss auf den 26-maligen Weltmeister Kanada, die K.-o.-Runde findet danach ohne Deutschland statt. Der Frust über die entscheidende Pleite gegen Lettland war groß, Silbermedaillengewinner Yannic Seidenberg wollte nichts mehr von Pyeongchang hören. "Wir können jetzt langsam mal vergessen, was bei Olympia war", sagte er: "Wir sind jetzt hier mit einem anderen Team."

15 der 25 Olympiahelden fehlen bei der WM, Bundestrainer Sturm musste die großen Lücken mit jungen, unerfahrenen Spielern stopfen. "Diese Mannschaft (in Pyeongchang, Anm. d. Red.) war einmalig. Es hat Jahre gebraucht, sie zusammenzubekommen", sagte Sturm: "Jetzt ist ein neuer Abschnitt. Man braucht eine gewisse Zeit."