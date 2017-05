Eishockey-WM Dramatischer Sieg über Lettland - Deutschland im Viertelfinale

Die deutsche Nationalmannschaft steht im Viertelfinale der Eishockey-Weltmeisterschaft. Vor 18.500 Zuschauern in Köln bezwang die DEB-Auswahl Lettland 4:3 (0:0, 2:1, 1:2, 1:0) nach Penaltyschießen. Das Team von Bundestrainer Marco Sturm verspielte zunächst eine Zwei-Tore-Führung, wenige Sekunden vor dem Ende glich Felix Schutz noch aus und sicherte dem Team so die Verlängerung. Im Penaltyschießen gelang Frederik Tiffels der entscheidende Treffer. Am Donnerstag (20.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: SPORT1) trifft Deutschland nun auf Rekord-Olympiasieger Kanada.

David Wolf (32.), NHL-Profi Dennis Seidenberg (32.) und Felix Schütz (60.) erzielten die Tore für die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes, die damit ihre Serie bei Heimturnieren fortsetzte: Zum achten Mal nahm Deutschland an einer WM im eigenen Land teil, zum achten Mal landete sie unter den besten Acht. Gunars Skvorcovs (39.), Janis Sprukts (49.) und Andris Dzerins (57.) trafen für die Letten, die als Vorrundenfünfte ausgeschieden sind.

Deutschland begann druckvoll und hatte im ersten Drittel Pech, nicht in Führung zu gehen. Erst nach 32 Minuten gelang Wolf das 1:0, nur wenige Sekunden später erhöhte Seidenberg. Anschließend wurden die Letten stärker. Drei Tore drehten die Partie zugunsten der Gäste. In der letzten Minute nutzte Schütz die Überzahl und ermöglichte so die Verlängerung. In der bewahrte Torhüter Philipp Grubauer sein Team mit starken Paraden vor einer Niederlage. Im anschließenden Penaltyschießen verschossen die ersten fünf Spieler, ehe Tiffels zum umjubelten Held wurde.

"Das war schon wunderschön. Ein geiler Moment für mich, aber auch für das ganze Team. Jetzt freuen wir uns auf das Viertelfinale, da ist alles drin", sagte der gebürtige Kölner nach der Schlusssirene. Superstar Leon Draisaitl, der ebenfalls eine ordentliche Partie zeigte, sagte: "Wir haben es uns schwerer gemacht als nötig. Aber jetzt sind wir sehr glücklich."

Gegen Kanada ist Deutschland, wie schon zum Auftakt gegen die USA, klarer Außenseiter. Das Team gilt als Top-Favorit auf den Titel, wenngleich zahlreiche Stars in der NHL um den Stanley-Cup spielen.