Die deutschen Eishockey-Frauen haben das WM-Eröffnungsspiel gewonnen. Das Team des neuen Bundestrainers Christian Künast schlug Schweden im finnischen Espoo 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) nach Penaltyschießen und holte seine ersten zwei Punkte im Turnier. Bereits 2017 war die deutsche Auswahl mit einem Startsieg gegen Schweden (3:1) in den Wettbewerb gestartet und wurde am Ende WM-Vierter.

Für die Entscheidung zugunsten der Auswahl des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB) sorgte Laura Kluge von der St. Cloud State University/USA. Den einzigen Treffer in der regulären Spielzeit erzielte Stürmerin Emily Nix von den Crocodiles Hamburg in Überzahl (35. Minute).

Der Erfolg ist am Ende glücklich: In der regulären Spielzeit kam Schweden auf 36 Torschüsse, Deutschland auf 14. Spielerin des Tages war Torhüterin Jenny Harß - sie wehrte alle Schüsse der Schwedinnen im Penaltyschießen ab und kam insgesamt auf 40 Paraden (bei 41 Schüssen).

Jaaaa das ist der Auftaktsieg!!! Laura Kluge trifft im Penaltyschießen - Jenny Harß hält alle fünf Schüsse der Schwedinnen! Stark, Mädels!

----

65‘ | 2:1 n.P. pic.twitter.com/Vft5ADaygN — Deutscher Eishockey-Bund (@deb_teams) 4. April 2019

Das DEB-Team trifft in den weiteren Vorrundenspielen auf Japan, Frankreich und Tschechien. Die ersten drei der Gruppe B (in dieser Gruppe spielen die schwächeren Teams) qualifizieren sich für das Viertelfinale, die letzten beiden steigen ab. Die besten fünf Teams um Titelverteidiger und Olympiasieger USA sowie Rekordweltmeister Kanada spielen in der Gruppe A - das ist die Favoritengruppe.

Weiter geht es für die Künast-Auswahl am Samstag (17 Uhr MEZ) gegen Japan. Das Finale findet am 14. April statt (20 Uhr). Die Partien werden im Internet live auf Thefan.fm übertragen.