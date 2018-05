Das deutsche Eishockey-Nationalteam hat trotz der besten Turnierleistung einen WM-Coup gegen die USA verpasst. Gegen den Mitfavoriten verlor die Auswahl von Bundestrainer Marco Sturm am Montag in Herning 0:3 (0:0, 0:2, 0:1). Ohne einen Sieg aus den bisherigen drei Spielen bei der Weltmeisterschaft in Dänemark sind die Chancen auf die K.-o.-Runde nur noch theoretisch.

Vor rund 7000 Zuschauern überwanden US-Kapitän Patrick Kane (31.), Derek Ryan (33.) und Alex DeBrincat (51.) den starken deutschen Torhüter Niklas Treutle. Zu viele Strafzeiten im zweiten Drittel verhinderten für das ansonsten gut mithaltende deutsche Team den möglichen Coup gegen den Mitfavoriten, gegen den die Auswahl des Deutschen Eishockey-Bundes bei den vergangenen beiden Weltmeisterschaften noch gewonnen hatte.

2015 und 2016 hatte Sturm das Nationalteam jeweils ins Viertelfinale geführt. Dieses Ziel erscheint nun immer unwahrscheinlicher. Die WM in Dänemark droht damit zum ersten großen Rückschlag unter Sturm zu werden. Erstmals seit fünf Jahren startete ein DEB-Team wieder mit drei Niederlagen in eine Weltmeisterschaft.

Nach einem Ruhetag ist am Mittwoch ein Sieg gegen den Aufsteiger und klaren Außenseiter Südkorea Pflicht, um nichts mit dem Abstieg zu tun zu haben. Soll es mit dem nun fast unmöglich erscheinenden erneuten Viertelfinal-Einzug doch noch klappen, müsste voraussichtlich eine kleine Sensation gegen Finnland oder Kanada her.