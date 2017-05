Eishockey-Bundestrainer Sturm "Das sind natürlich echte Brocken"

SPIEGEL ONLINE: Deutschland trifft bei der WM nacheinander auf die USA, Schweden und Russland (alle Spiele im High-Liveticker bei SPIEGEL ONLINE, TV: Sport1). Wie groß ist die Gefahr, dass Ihre Mannschaft sich früh verabschiedet?

Zur Person Marco Sturm, 1978 in Niederbayern geboren, ist Trainer der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Seine Karriere als Spieler begann Sturm beim EV Landshut, wo er schon als 18-Jähriger Stammspieler war. Bereits 1997 folgte der Wechsel nach Nordamerika in die NHL. Dort lief er unter anderem für San José, Boston und Los Angeles auf, insgesamt kommt Sturm auf mehr als 1000 Spiele in der besten Liga der Welt, 1999 wurde er sogar ins All-Star-Team gewählt. 2014 beendete Sturm seine aktive Karriere, ein Jahr später übernahm er die Nationalmannschaft - und führte sie bei seiner ersten WM 2016 bis ins Viertelfinale.

Sturm: Das sind natürlich echte Brocken. Aber die Weltmeisterschaft ist ein langes Turnier. Bei der WM im vergangenen Jahr sind wir ebenfalls mit Niederlagen gestartet, haben aber die Kurve bekommen und das Viertelfinale erreicht.

SPIEGEL ONLINE: Wann würden Sie von einer erfolgreichen Weltmeisterschaft sprechen?

Sturm: Wir stehen in der Weltrangliste nur auf Platz zehn, sind also der Underdog und haben zudem eine schwere Gruppe erwischt. Das Wichtigste ist für mich, wie die Mannschaft auftritt. Wir wollen uns von Jahr zu Jahr steigen. Das hat bei der Weltmeisterschaft 2016 und mit der Olympiaqualifikation gut geklappt. Wenn wir gut spielen, eine andere Nation aber besser war, kann ich damit leben.

SPIEGEL ONLINE: Wer ist für Sie der Favorit auf den Titel?

Sturm: Die Top-Nationen Kanada, Schweden, Tschechien, Russland und USA werden sicherlich weit kommen. Einen einzelnen Favoriten sehe ich nicht.

SPIEGEL ONLINE: Der 21-jährige Leon Draisaitl spielt aktuell noch in den NHL-Playoffs, Sie halten ihm einen Platz im Kader frei. Warum?

Sturm: Er kann der beste deutsche Eishockeyspieler aller Zeiten werden. Er spielt in der NHL bei den Edmonton Oilers bereits wie ein alter Hase, hat eine enorme Übersicht, ein Spielverständnis wie kaum ein anderer, ist läuferisch stark und hat gute Hände. Vieles davon lässt sich nicht lernen. Er ist ein riesiges Talent.

SPIEGEL ONLINE: Drei deutsche NHL-Spieler sind dabei, Tobias Rieder, Dennis Seidenberg und Torwart Thomas Greiss. Was bringen sie mit, was andere Spieler nicht haben?

Sturm: Sie können die Mannschaft führen. Erfreulich ist, dass die Spieler auch richtig Lust haben, für die Nationalmannschaft zu spielen. Die sind richtig heiß, das war nicht immer so. Früher war der Kontakt zwischen der Nationalmannschaft und den Spielern aus der NHL nicht so eng wie heute.

SPIEGEL ONLINE: Bei den Olympischen Winterspielen im kommenden Jahr müssen Sie ohne die deutschen NHL-Stars planen.

Sturm: Ja, die Liga will ihren Spielbetrieb nicht unterbrechen. Ich empfinde das als sehr enttäuschend. Ich habe selbst drei Olympische Winterspiele mitgemacht. Das war eine tolle Erfahrung. Zudem haben unsere deutschen NHL-Spieler maßgeblichen Anteil daran, dass wir überhaupt so weit gekommen sind. Es ist schade, dass sie dafür nicht belohnt werden. Ich weiß, dass sie alle zu Olympia wollten.

SPIEGEL ONLINE: Vergibt das Eishockey damit nicht eine große Chance, neue Fans zu gewinnen?

Sturm: Ja, das stimmt, letztendlich sind es die Superstars aus der NHL, die die Massen anlocken. Vermutlich hätte die NHL anders entschieden, wenn die Winterspiele in der Nähe von Amerika stattgefunden hätten.

SPIEGEL ONLINE: Versprechen Sie sich von der WM im eigenen Land langfristige Effekte für das deutsche Eishockey?

Sturm: Der deutsche Eishockeysport kann in jeder Hinsicht profitieren. Wir können neue Fans und eine höhere Medienaufmerksamkeit gewinnen, vor allem auch etwas für den Nachwuchs tun. Ich würde mir wünschen, dass viele Kinder danach Lust haben, selbst Eishockey zu spielen. Im Nachwuchsbereich haben uns viele andere Nationen längst überholt.

SPIEGEL ONLINE: Inwiefern?

Sturm: Wir müssen im unteren Altersbereich mehr Kinder an den Sport heranführen. Außerdem haben wir zu wenige Spieler im Bereich der U18 oder U20, die in den Profibereich vordringen. Der Deutsche Eishockey-Bund, die Deutsche Eishockey-Liga und die Vereine, einfach alle im deutschen Eishockey, müssen einen besseren Job machen. Dazu gehört auch die Trainerausbildung. Wir müssen bessere Übungsleiter in unseren Sport integrieren. Leider wird noch immer häufig falsch trainiert.

SPIEGEL ONLINE: Würde es helfen, wenn in der DEL weniger Ausländer spielen dürften und die Vereine auf mehr deutsche Spieler setzen müssten?

Sturm: Nein. Es wäre zu kurz gedacht, einfach ein oder zwei Ausländer zu streichen. Natürlich möchten wir mehr Deutsche in die Liga bekommen. Aber ich sehe das als ein Gesamtpaket. Erst müssen wir die Strukturen so ändern, dass im Nachwuchs mehr Deutsche gefördert werden. Wenn wir dann wirklich mehr gute Spieler hervorbringen, ergibt die Reduzierung der Ausländerkontingente Sinn - vorher nicht.