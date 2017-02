Neureuther bei der Ski-WM Auf der Suche nach dem alten Felix

In der vergangenen Woche wurde Felix Neureuther nach seinen Erinnerungen gefragt, an seine allererste WM, damals an gleicher Stelle in der Schweiz. Neureuther sagte, so viel wisse er eigentlich gar nicht mehr, und ergänzte: "Ich bin selbst darüber erschrocken, dass das schon so lange her ist." Genau 14 Jahre sind es, seit der damals 18-Jährige als Nachwuchshoffnung seine erste Weltmeisterschaft bestritt, 2003 ebenfalls in St. Moritz.

Wenn am Montag nun in dem mondänen Nobel-Ort im Hochtal Engadin die alpine Ski-WM 2017 eröffnet wird, dann schließt sich der Kreis für Neureuther. Mit 32 Jahren ist er mittlerweile im Herbst seiner Karriere angekommen, und natürlich hat sich viel geändert in den vergangenen knapp eineinhalb Jahrzehnten. Damals war er noch der naive Jungspund, der unbekümmert los plauderte und von den schönen Rahmenbedingungen schwärmte, allen voran von den attraktiven, so wörtlich, "Skihasen im Mannschaftshotel".

Albern und humorvoll ist er auch heute noch manchmal und doch ist Neureuther ernster und nachdenklicher geworden. Aus dem Lausbub von einst wurde ein Leitwolf, er hat in seiner Laufbahn viel erlebt, trotzdem verspürt er nun ein ganz neues, eher seltsames Gefühl. Nach vielen Höhen und Tiefen steckt er jetzt mittendrin. Nicht ganz oben, nicht ganz unten. Einfach dazwischen. Er weiß selbst nicht, wo er steht und was ihm fehlt. Und das gibt ihm zu denken. "Ich möchte dieses Aha-Erlebnis haben, dass ich das Gefühl habe, wieder der alte Felix zu sein."

Wie fällt die Erfolgsbilanz in diesem Winter aus?

Im bisherigen Winter lief es eher durchwachsen für Neureuther, das belegt allein die Zahl seiner Podiumsplätze. Vor der WM 2013, wo er in Schladming Slalom-Silber holte, war er im Weltcup sechs Mal unter die besten Drei gekommen, vor der WM 2015 in Vail (dort gewann er Bronze) gar sieben Mal. In diesem Winter schaffte er es bislang erst dreimal auf das Podest. Für einen, der in den vergangenen sieben Jahren immerhin zwölf Weltcup-Rennen gewann, ist das zu wenig. Dazu kam nun eine Knie-Blessur, die er sich bei der WM-Generalprobe beim Nachtslalom von Schladming zuzog.

Dabei ist ein gesunder Neureuther in Bestform gerade für den Deutschen Skiverband (DSV) von enormer Bedeutung. Der 32-Jährige reist als größte Hoffnung des DSV in die Schweiz, als Routinier in einer wiedererstarkten Mannschaft: mit Stefan Luitz (24), der beim Riesenslalom von Garmisch-Partenkirchen Ende Januar Dritter wurde. Und mit dem ebenfalls 24-jährigen Linus Straßer, der zwei Tage später sensationell den Parallelslalom von Stockholm gewann und dort als Ersatz für den verletzten Neureuther an den Start gegangen war.

Langsamer geht es hingegen in den schnellen Disziplinen voran, doch immerhin landen die lange kriselnden Abfahrer nicht mehr in den hinteren Regionen zwischen Läufern aus Argentinien und Usbekistan. Andreas Sander und Josef Ferstl sind nach Achtungserfolgen auch Plätze unter den besten Zehn zuzutrauen.

Wie sieht es mit den DSV-Frauen aus?

Beim Damenteam sieht die Situation anders aus, und auch das ist ein großer Unterschied zu früher. Seit den Zeiten einer Katja Seizinger in den Neunzigerjahren gewannen in der Alpin-Sparte des DSV bis Neureuther 2013 nur die Frauen Medaillen, allen voran Hilde Gerg und Martina Ertl, Maria Höfl-Riesch und Viktoria Rebensburg. Doch außer Rebensburg hat nun in St. Moritz keine DSV-Starterin eine realistische Aussicht auf Edelmetall. Nicht Lena Dürr oder Christina Geiger, am wenigsten Marina Wallner und Kira Weidle, die froh sind, erstmals überhaupt bei einer WM dabei zu sein. So wie einst Felix Neureuther vor 14 Jahren.

AP DSV-Frauen-Hoffnungsträgerin Rebensburg

Drei Medaillen hat der alpine Sportdirektor Wolfgang Maier für die bis zum 19. Februar dauernden Titelkämpfe als Ziel ausgegeben. Eine im Team-Wettbewerb, eine bei den Frauen, eine bei den Männern. Vielleicht die letzte Chance für Neureuther auf das ersehnte Einzel-Gold bei einer WM.

Als finales großes Ziel seiner Karriere gab Neureuther die Winterspiele 2018 im Pyeongchang an. Danach könnte Schluss sein. Ob er sich die WM 2019 im schwedischen Are noch antun will, ist fraglich. Außerdem steht langsam die Familienplanung an. Seit vier Jahren ist Neureuther mit der Biathletin Miriam Gössner liiert, beide waren im Juli bei der Hochzeit von Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger, Neureuthers altem Freund aus Kindheitstagen. Als Ivanovic den Brautstrauß warf, fing ihn Gössner auf. Möglich, dass zuhause in Garmisch bald die Hochzeitsglocken läuten: "Die Miri hat mich schon unter Druck gesetzt", scherzte Neureuther unlängst.

Nach Skihasen im Mannschaftshotel wie einst 2003 braucht er in St. Moritz also nicht mehr suchen. Hauptsache, er findet den alten Felix.