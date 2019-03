Felix Neureuther hat beim Slalom in Soldeu (Andorra) den siebten Platz erreicht. Das letzte Rennen seiner Karriere beendete der 34-Jährige mit dem besten Ergebnis der Saison. Zum Schweizer Daniel Yule auf dem dritten Platz fehlten nur 0,27 Sekunden. Clément Noël aus Frankreich sicherte sich die Goldmedaille, dahinter kam der Österreicher Manuel Feller (+0,18s) ins Ziel.

Als Neureuther die Ziellinie überquerte, verpassten ihm Viktoria Rebensburg und andere Skifahrer-Kollegen eine Sektdusche. "Es wird einem jetzt so richtig klar, dass die Karriere aufgehört hat und ein neues Kapitel beginnt", sagte Neureuther im ZDF-Interview.

Am Samstag hatte er bei Instagram sein Karriereende verkündet. "Mein Herz und vor allem mein Körper haben mir in den letzten Monaten deutlich zu verstehen gegeben, dass es an der Zeit ist, dieses für mich so wunderschöne Kapitel Skirennsport zu beenden", schrieb Neureuther.

Neureuther ist mit 13 Slalom-Siegen der erfolgreichste deutsche alpine Skifahrer im Weltcup. Ein Einzeltitel blieb ihm jedoch verwehrt, dafür gewann er 2005 Mannschafts-Gold. In seiner Paradedisziplin gewann Neureuther bei Weltmeisterschaften Silber (2013) und zweimal Bronze (2015/2017).