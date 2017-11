Kreuzbandriss Neureuther verpasst Olympische Winterspiele

Deutschlands Skistar Felix Neureuther hat sich beim Training in den USA einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen. Damit verpasst der 33-Jährige die Teilnahme bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang (9. bis 25. Februar). "Das bedeutet für mich, dass die Saison gelaufen ist", sagte ein sichtlich mitgenommener Neureuther in einem Facebook-Video: "Ich werde morgen nach Hause fliegen und dann operiert werden."

Neureuther galt als große deutsche Medaillenhoffnung für Südkorea. Zu Beginn des Winters hatte er im ersten Weltcup-Slalom im finnischen Levi gleich seinen 13. Sieg im Weltcup gefeiert. Bei Olympischen Spielen ist der WM-Dritte im Slalom bisher allerdings ohne Medaille geblieben.