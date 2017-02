Nach IBU-Entscheidung Russischer Verband will Biathlon-WM 2021 nicht freiwillig zurückgeben

Der russische Biathlon-Verband RBU will nicht freiwillig auf die Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2021 im westsibirischen Tjumen verzichten. Das bestätigte Verbandschef Alexander Krawtsow der nationalen Nachrichtenagentur TASS. "Wir sind absolut dagegen, freiwillig auf die WM zu verzichten", sagte Krawtsow. Demnach gibt es Überlegungen, gerichtlich gegen die Entscheidung des Weltverbandes IBU vorzugehen.

Nach den Doping-Anschuldigungen gegen die russischen Skijäger hatte die IBU nach einem außerordentlichen Kongress im österreichischen Hochfilzen mitgeteilt, dass Russland die Veranstaltung bis zum 24. Februar offiziell zurückgeben soll. Ansonsten entzieht die IBU den Russen das Event. Die WM soll beim ordentlichen Kongress 2018 neu vergeben werden.

Der frühere Verfolgungsweltmeister Erik Lesser zeigte einerseits Verständnis für das Verhalten der RBU, kritisierte aber auch die Vorgehensweise der IBU. "Der Weltverband hätte von Anfang an auf den Tisch hauen und sagen müssen, dass denen die WM entzogen wird. Dann gibt es kein Lamentieren mehr", sagte der Deutsche am am Rande der Eröffnungsfeier der Biathlon-WM.