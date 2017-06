IOC-Chef Bach über russischen Dopingskandal "Was in Sotschi passiert ist, muss bestraft werden"

Thomas Bach hat Sanktionen gegen Russland für die Doping-Vergehen bei den Winterspielen 2014 angekündigt. "Was in Sotschi passiert ist, kann nicht vergessen werden. Wir haben klargemacht: Was dort passiert ist, muss bestraft werden", sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) der "New York Times". Russland dürfe nicht denken, dass die für die Zukunft getroffenen Maßnahmen im Kampf gegen Doping vor nachträglichen Sanktionen für frühere Manipulationen schützen.

Die Politik in Russland erwartet trotz der Ankündigung keine harten Dopingstrafen für russische Sportler. Es werde nur begrenzte Sanktionen geben, sagte Michail Degtarjow, Vorsitzender des Sportausschusses im russischen Parlament. Bach werde nicht zulassen, dass olympische Prinzipien untergraben werden. Einzelne Dopingsünder würden bestraft. "Aber eine kollektive Verantwortung oder eine Strafe für ein ganzes Land sind unannehmbar", sagte Degtarjow der Agentur Tass zufolge.

"Die ganze Doping-Geschichte mit Russland ist von vorn bis hinten politisiert", kommentierte eine Sprecherin des Außenministeriums in Moskau das Bach-Interview. Die USA versuchten, Russland in der Sportwelt zu isolieren.

Derzeit beschäftigen sich zwei IOC-Kommissionen mit der Vertuschung positiver Dopingproben bei Olympia in Sotschi und dem im McLaren-Bericht beschriebenen systematischen Doping im gesamten russischen Sport. "Spätestens im Oktober" solle über Sanktionen entschieden sein, sagte Bach. Über das mögliche Ausmaß der Strafen wollte er keine Aussage treffen. Zur Debatte steht auch ein kompletter Ausschluss Russlands von den Winterspielen 2018 in Pyeongchang.

In der Vergangenheit war das Komitee allerdings nicht mit harten Sanktionen gegen Russland aufgefallen. So hatte das IOC, anders als das Internationalen Paralympische Komitee, Russland trotz massiver Doping-Vorwürfe nicht von den Olympischen Spielen in Rio 2016 ausgeschlossen.