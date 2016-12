NHL Nur Gretzky erfolgreicher als Jagr

Altstar Jaromir Jagr hat in der ewigen Scorerliste der Eishockey-Profiliga NHL mit dem zweitplatzierten Mark Messier gleichgezogen. Beim Sieg seiner Florida Panthers gegen die Buffalo Sabres (4:3 n.P.) gelangen dem mittlerweile 44-jährigen Tschechen drei Assists. Jagr steht jetzt wie der Kanadier Messier bei 1887 Torbeteiligungen. Mit riesigem Vorsprung an der Spitze liegt dessen legendärer Landsmann Wayne Gretzky (2857 Scorerpunkte).

"Wenn ich aufhöre und auf das zurückblicke, was ich geleistet habe, werde ich über solche Dinge vielleicht etwas mehr nachdenken. Aber derzeit genieße ich jeden Moment und versuche alles, um in dieser Liga zu bleiben", sagte Jagr: "Ich liebe das so sehr. Jeder hat über mich gelacht, als ich gesagt habe, ich will spielen, bis ich 50 bin. Aber dafür arbeite ich jeden Tag."

Jagr, als Olympiasieger, Weltmeister und Stanley-Cup-Sieger Mitglied im exklusiven Triple-Gold-Club, ist der einzige Nichtkanadier in den Top Ten.