Der Langläufer Johannes Dürr hat gestanden, während seiner Dopingsperre weiter gedopt zu haben. In der ARD sagte der Österreicher: "2014 bin ich durch den positiven Dopingtest kurz vor meiner Blütezeit aus dem Leistungssport herausgerissen worden, damit konnte ich nicht umgehen", sagte Dürr. "Nach meiner Sperre wollte ich noch mal zeigen, was in mir steckt, deshalb habe ich mir nach 2014 wieder Blut abnehmen lassen."

Der 31-Jährige sagte weiter: "Da waren zwei Persönlichkeiten in mir. Nicht schizophren, aber da war der Leistungssportler Johannes und der Mensch Johannes." Der "Johannes als Mensch" habe ganz klar gesagt, das "ist ein Blödsinn, ein Scheiß, das darf man nicht machen, davor muss man andere warnen", so Dürr.

Auf der anderen Seite sei der Leistungssportler Johannes Dürr gewesen, der gesagt habe: "Das gehört dazu. Wenn du Leistungen bringen willst, dann musst du es machen." Diese zweite Welt, die parallel im Dunklen verlaufe, habe an ihm genagt.

Die Hintergründe zum am 6. März geführten Interview der ARD-Dopingredaktion mit Johannes Dürr https://t.co/HqFD6l43b9 via @sportschau — Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 7. März 2019

Dürr hat als Kronzeuge mit seinen Aussagen Mitte Januar im ARD-Film "Die Gier nach Gold - Der Weg in die Dopingfalle" die Zerschlagung des Dopingnetzwerks um den Erfurter Sportarzt Mark Schmidt eingeleitet. Dabei hatte er, wie auch in einem SPIEGEL-Interview, stets den Eindruck eines geläuterten Sportlers hinterlassen.

Im Laufe dieser Woche war der an der WM-Qualifikation gescheiterte Langläufer dann selbst von der Staatsanwaltschaft Innsbruck vernommen worden. Diese hatte den Verdacht geäußert, dass Dürr "bis vor Kurzem Eigenblutdoping betrieben hat und sich dabei von diesem Arzt behandeln ließ".

In den ARD-Interviews hatte Dürr verschwiegen, weiterhin Blutdoping zu betreiben. Nun sagte Dürr, dass es im August, Oktober und Dezember 2018 drei Blutrückführungen aus einem alten Depot von 2014 und 2015 gegeben habe, durchgeführt von dem Mediziner Schmidt oder dessen Komplizen. Gewusst habe davon niemand aus seinem Umfeld.

Als der Arzt zwischenzeitlich aussteigen wollte, erwog Dürr nach eigener Aussage, die Geschäfte selbst zu übernehmen. "Ich war davon überzeugt, dass es ohne Doping nicht geht." Wenn der Arzt "jetzt nicht an mich, sondern an jemand anderen übergibt, habe ich keinen Zugang mehr", habe er damals gedacht.