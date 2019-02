Jetzt also wieder Seefeld. Als Hermann Weinbuch noch ein junger Kerl war, bärenstark, voll im Saft, hat er hier alles in Grund und Boden gelaufen. Zwei Mal wurde er Weltmeister in Seefeld, in der Einzelkonkurrenz und im Team gemeinsam mit Thomas Müller und Hubert Schwarz. Das ist jetzt 34 Jahre her. Es waren Tiroler Festspiele für die deutschen Kombinierer.

Es war, als hätte Weinbuch, mittlerweile der ewige Bundestrainer der Kombinierer, damals eine Art Goldspur in dem österreichischen Wintersportort ausgelegt für den DSV: Allein Eric Frenzel hat in Seefeld elf Weltcup-Erfolge in Folge gefeiert.

Sicher, die Skispringer sind im Nordischen Skisport auch Hoffnungsträger aus deutscher Sicht, Markus Eisenbichler, Andreas Wellinger, Richard Freitag, alles gute Jungs, aber nicht zwingend Siegspringer. Auf die Kombinierer jedoch konnte sich der Deutsche Skiverband zuletzt immer verlassen, Goldmedaillen garantiert. Warum also sollte es jetzt nicht so weitergehen bei der Nordischen Ski-WM, die am Donnerstag beginnt? Tja, warum eigentlich nicht? Vielleicht wegen Jan Magnus Riiber.

Von 15 Rennen zehn als Erster beendet

Riiber, erst 21 Jahre jung, ist der Star dieses Winters. Der Norweger hat den erfolgsverwöhnten DSV-Kombinierern in dieser Saison bisher die Show gestohlen. 15 Starts gab es bislang im Winter 2018/2019, zehn Mal hieß der Sieger Riiber. Für Rydzek, vierfacher Goldmedaillengewinner bei der vergangenen WM, im Vorjahr auch mit Olympiagold dekoriert, blieb da nur noch ein Saisonsieg übrig. Keine Frage, wer das erste Sprungtraining vor dem Wettkampf am Freitag dominiert hat: Riiber, na klar.

DPA Cheftrainer Hermann Weinbuch

Vor einem Jahr allerdings war die Lage gar nicht so unähnlich. Vor den Olympischen Spielen von Pyeongchang steckten Deutschlands Vorzeige-Wintersportler im Formtief, vom Ende der Ära Weinbuch war schon die Rede: Am Ende hatten Frenzel, Rydzek und Co drei Mal Gold gewonnen. Beim Wettbewerb von der Großschanze hießen die Medaillengewinner Johannes Rydzek, Gold, Fabian Rießle, Silber, Eric Frenzel, Bronze.

Die Erfahrung von Pyeongchang prägt die Erwartungshaltung vor Seefeld. Nach dem Motto: Mag Riiber noch so überlegen im Weltcup sein, Weinbuchs Athleten werden es zum Topereignis des Jahres schon irgendwie hinbekommen. Zumal die Formkurve bei Rydzek ansteigt, auch Rießle und der junge Vinzenz Geiger waren zuletzt in der Spur. Aber so einfach ist es diesmal wohl doch nicht: Riiber ist trotz seines jungen Alters extrem nervenstark, bislang wackelte er im Winter so gut wie nie, von der Schanze ebenso stark wie in der Loipe - ein würdiger Nachfolger der großen norwegischen Kombinierer Geir Andersen, Torbjörn Lökken, Fred Börre Lundberg und Bjarte Engen Vik. Er ist der Favorit.

Getty Images Das Medaillentrio von Pyeongchang

Die unglaubliche Zahl von 17 Goldmedaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften haben die DSV-Kombinierer unter dem Trainer Weinbuch errungen. Es ist so viel von der deutschen Sportart Biathlon die Rede, dabei müsste die Nordische Kombination diesen Titel tragen. 23 lange Trainerjahre hat Weinbuch im Dienst des Verbandes hinter sich. Ob der 58-jährige nach Seefeld weitermacht, lässt er offen. Unter ihm ist Rydzek zum erfolgreichsten deutschen Teilnehmer in der WM-Geschichte des Nordischen Skisports aufgestiegen, erfolgreicher als Jens Weißflog oder Sven Hannawald, der erfolgreichste Kombinierer aller WM-Teilnehmer ist er ohnehin. In Lahti vor zwei Jahren hat er überall gewonnen, wo er antrat. Dass er Riiber so einfach das Feld überlässt, kann man sich nicht wirklich vorstellen.

Rydzek, Sportler des Jahres 2017, ist mittlerweile 27 Jahre alt. Es ist das Alter, in dem Weinbuch seine aktive Karriere beendete. Damals verabschiedete er sich mit Team-WM-Gold und Bronze im Einzel. Abschied? Das ist für Rydzek noch kein Thema. Es gibt noch so viel zu gewinnen, und in der Rangliste der erfolgreichsten Teilnehmer bei Ski-Weltmeisterschaften stehen noch 16 Namen vor ihm. Es sind die Größten: Marit Björgen, Jelena Wälbe, Björn Dählie, Gunde Svan, Sixten Jernberg. Da will man gerne dazu gehören.

Es gibt immer noch Ziele. Zum Beispiel in den nächsten Tagen Jan Magnus Riiber herausfordern. In Seefeld, dort, wo sie fast immer gewinnen.