Kamil Stoch bei der Vierschanzentournee Mit Anlauf

Dass aus Kamil Stoch einmal ein Skispringer werden würde, war früh klar, eigentlich schon am 25. Mai 1987 - seinem Geburtstag. Stoch kommt aus Zakopane in Südpolen, einem geradezu mythischen Ort dieses Sports. Auf der Wielka Krokiew, der gewaltigen Sprungschanze im Süden der Stadt, feierte er seine ersten Erfolge.

Inzwischen ist Stoch 29 Jahre alt, er hat gute Chancen, seiner Karriere einen krönenden Abschluss zu verleihen: Zur Halbzeit der Vierschanzentournee, vor dem dritten Springen in Innsbruck am Mittwoch (Springen und Qualifikation am Dienstag ab 14 Uhr im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE) führt Stoch, obwohl er dort noch kein Springen gewinnen konnte. Zwei zweite Plätze in Oberstdorf und Garmisch reichen für einen knappen Vorsprung, zuletzt gewann Janne Ahonen 1998/1999 die Tournee, ohne einen Tageserfolg gefeiert zu haben.

Stoch sagt, er denke noch gar nicht an den Tourneesieg, es könnten schließlich noch viele gewinnen. Doch der Favorit ist Stoch. Für viele überraschend.

In der vergangenen Saison hat es der zierliche Mann, 1,73 Meter groß und gerade 55 Kilogramm leicht, schließlich kein einziges Mal auf ein Weltcup-Podest geschafft, in der Gesamtwertung wurde er am Ende 22, bei der Vierschanzentournee war er noch einen Platz schlechter. Für Stoch war das besonders frustrierend: Nach Jahren im Mittelmaß schien er endlich konstant Spitzenweiten springen zu können. Erst 2011 hatte er den ersten Weltcupsieg gefeiert. Als sein legendärer Landsmann Adam Malysz damals zurücktrat, startete Stoch erst richtig durch.

2013 gelang ihm bei der WM in Val di Fiemme der bis dahin größte Erfolg seiner Karriere, er wurde Weltmeister von der Großschanze. Ein Jahr später in Sotschi war Stoch der überragende Springer und gewann Gold von der Normal- und von der Großschanze. Der Doppeltriumph eines Spätstarters, aber es ging nicht so weiter.

In der Folge warfen ihn Verletzungen zurück, vor dieser Saison waren sich die Experten nicht mehr sicher, ob Stoch mit fast 30 Jahren, einem beinahe biblischen Alter für Skispringer, nochmal um Titel würde mitspringen können. Das polnische Team tat, was im Skispringen fast immer zu helfen scheint: Es engagierte einen Österreicher als Nationaltrainer.

Stefan Horngacher hatte bis dahin als Assistent seines Landsmanns Werner Schuster die deutsche Mannschaft betreut, in Polen erinnerte man sich an Horngachers Erfolge mit den polnischen Nachwuchsspringern, die er einst in die Weltspitze führte. "Für die Polen ist er ein Skisprung-Gott", sagt Schuster. Horngacher biete als Trainer das Rundum-Paket: "Er kann alles: Technik, Material, Menschenführung."

Bei Stoch ging es zwar nur um Details, die können im Skispringen aber die entscheidenden Meter bringen. Horngacher korrigierte die Anlaufposition des Alt-Stars, schon funktionierte es wieder. "Das war der entscheidende Punkt", sagt Stoch.

Weniger als einen Punkt liegt derzeit Stefan Kraft hinter Stoch. Dem Österreicher fehlen nur 0,8 Punkte auf den Führenden - umgerechnet ist das weniger als ein halber Meter. Der Norweger Andre Tande, Sieger in Garmisch, liegt 6,6 Punkte zurück. Den Gesamtsieg hat Stoch also noch lange nicht sicher.

Wenn man ihm glauben darf, wäre er aber auch ohne ein glücklicher Mann. "Mir reicht es, wenn ich nach einem Sprung happy bin." Er liebe und genieße das Skispringen und die besonderen Momente. "Ich muss nicht immer gewinnen", sagt Stoch. Manchmal reicht es schließlich, einfach zu siegen.