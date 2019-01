Der Norweger Kjetil Jansrud hat sich beim Training für den Abfahrtsklassiker in Kitzbühel zwei Knochen in der linken Hand gebrochen. Wie unter anderem die "Kleine Zeitung" und der ORF berichten, wurde der 33-Jährige bereits operiert. Ein Start beim Hahnenkammrennen auf der legendären Streif am Samstag scheint ausgeschlossen.

Ob der 22-malige Weltcup-Sieger zu Beginn der WM in Are (5. bis 17. Februar) wieder fit sein wird, ist noch nicht abzusehen.

Auf Instagram schrieb er: "Die Streif 1 - 0 Jansrud. Hinweis für mich: Wenn du die Balance verlierst, versuch nicht, dich mit der Hand am Eis abzustützen. Sehr unglücklich, zwei gebrochene Knochen zu haben, aber ich bin in kürzester Zeit zurück."

In dieser Saison hatte Jansrud den Super-G in Lake Louise gewonnen und wurde in Gröden Dritter. Bei der Abfahrt in Kitzbühel hatte sich der fünffache olympische Medaillengewinner im Jahr 2015 den ersten Platz gesichert.

Die Strecke gilt als eine der gefährlichsten der Welt und ist immer wieder Schauplatz schwerer Stürze. Zuletzt wurde das Rennen 2016 nach mehreren Ausfällen vorzeitig abgebrochen.