Er gehört zu den größten Stars im Wintersport: Norwegens Langlauf-Idol Petter Northug beendet seine Karriere. "Wenn der Langlauf so lange dein Leben war, ist es schwierig aufzuhören, aber gleichzeitig fühlt es sich auch gut an", sagte der Doppel-Olympiasieger während einer Pressekonferenz in Trondheim.

Northug ist ein Held in Norwegen, Rekordweltmeister, 13-mal fuhr er zu WM-Gold, zweimal gewann er den Gesamtweltcup. "Als ich ein kleiner Junge war, hatte ich den Traum, ein guter Skiläufer zu sein. Ich bin stolz darauf, wie ich das geschafft habe", sagte Northug.

Seinen ersten Weltcupsieg feierte er bereits mit 20 Jahren, das war vor ihm noch keinem Langläufer gelungen. Die Winterspiele in Vancouver 2010 waren Northug-Festspiele mit Gold über 50 Kilometer und im Teamsprint sowie Staffel-Silber und Sprint-Bronze.

Northug ist 32 Jahre, eigentlich kein Alter für einen Langläufer, aber die Form ist weg. Nach einer enttäuschenden Saison 2016/17 hatte er sportlich nicht den Sprung in Norwegens Weltcup-Team geschafft. Bei seinem einzigen Weltcup-Auftritt im vergangenen Winter war er in Lillehammer nur 32. geworden. Auch die Olympischen Spiele in Pyeongchang fanden ohne ihn statt.

Ein Sportler mit Ecken und Kanten

Der Sportler Northug war einer mit Ecken und Kanten. 2012 etwa lief er beim Weltcup im schwedischen Gälivare als Sieger mit einer Sverige-Fahne über die Ziellinie. Ein Jahr zuvor hatte er als Staffel-Schlussläufer bei der WM in Oslo vor der Ziellinie abgebremst, auf seinen schwedischen Verfolger Marcus Hellner gewartet und war dann breit grinsend als Weltmeister über das rote Band am Boden gestiegen.

Northug hatte im November bereits gesagt, er befinde sich angesichts anhaltender gesundheitlicher Probleme "in historisch schlechter Form". Zwei Monate vor der WM in Seefeld erklärte er nun unter Tränen seinen Rücktritt. "In den letzten Wochen habe ich gemerkt, dass es nicht ausreicht, um auf dem Niveau zu sein, das für den Kampf um die Weltmeisterschaft erforderlich ist", sagte er: "Mein Körper kann mit der Belastung nicht mehr umgehen."