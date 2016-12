Biathlon-Star Dahlmeier Die Gipfelstürmerin

Dass Laura Dahlmeier im Sommer im Himalaya-Gebirge herumgeklettert ist, ist eine hübsche Anekdote, ohne die derzeit keine Geschichte über Deutschlands beste Biathletin auskommt. Schließlich liegt es auch sehr nahe, eine Beziehung herzustellen zwischen den höchsten Bergen der Welt und der Sportlerin, die derzeit in ihrer Disziplin einen Gipfel nach dem nächsten erstürmt. Dahlmeier ist der Star der Biathlon-Szene derzeit, im Moment ist es ziemlich schwer, sie zu schlagen. Das Gelbe Trikot der Weltcup-Führenden ist ihr zur Alltagskleidung geworden.

Wenn eine in fünf bisherigen Einzelrennen dieses Winters dreimal siegt, dazu noch einmal Zweite wird, sind die Vergleiche nicht nur mit nepalesischen Bergriesen schnell bei der Hand, dann dauert es auch nicht lange, bis der Name Magdalena Neuner fällt. Wie Neuner stammt Dahlmeier aus Garmisch-Partenkirchen, wie Neuner hat sie ihre Anfänge beim SC Partenkirchen gemacht, wie Neuner dominiert sie die Szene.

Dabei ist die 23-Jährige aber ein ganz anderer Typ als ihre große Vorgängerin. Neuner war der Darling der Branche, die Werbefirmen rissen sich um sie, eine Strahlefrau. Sie war die Gold-Lena. Dahlmeier ist hingegen keine, die sich wie Neuner mit einem Hobby Stricken zufrieden geben würde. Sie hat herbere Vorlieben, sie muss raus in die Natur, und am liebsten hoch hinaus. Der Yosemite-Nationalpark, die Sierra Nevada, das Matterhorn, das Montblanc-Massiv. Das ist Dahlmeiers Kosmos.

Die kompletteste Athletin im Feld

Und natürlich die Biathlon-Loipen dieser Welt. Sieg in Östersund, Doppelsieg in Pokljuka, dazu dort auch der Triumph in in der Staffel, das kann so weitergehen, wenn die Biathletinnen ab heute (17.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im tschechischen Nove Mesto in die Spur gehen. Dahlmeier hat bei den bisherigen Wettkämpfen kaum Schwächen gezeigt, sie ist eine komplette Biathletin, sie läuft gut, sie schießt konzentriert, ihr Bundestrainer Gerald Hönig schwärmt von ihrer "mentalen Stärke".

2013 war Dahlmeier noch eine junge, unbekannte Athletin, Ersatzläuferin im DSV-Kader für die WM in Nove Mesto. Für die eigentlich vorgesehene Nadine Horchler rutschte sie ins Staffelteam, bot eine couragierte angstfreie Vorstellung und war seitdem mit dabei.

Wobei ihre Karriere von dort an nicht nur eine beispiellose Erfolgsstory war. Vor zwei Jahren erlebte sie das Debakel der deutschen Biathlon-Frauen bei den Olympischen Winterspielen von Sotschi aus nächster Nähe mit. Im olympischen Sprintwettbewerb kam sie als 46. ins Ziel, dazu kam das Desaster mit dem elften Platz in der Staffel, ihre Teamkollegin Evi Sachenbacher-Stehle fiel durch den Dopingtest, es waren Spiele zum Abhaken. Und eine wichtige Erfahrung für die junge Dahlmeier.

"Nicht ständig Gedanken um Biathlon"

Ein 46. Platz - nicht mehr vorstellbar zwei Jahre danach. Bei der WM in Oslo im Frühjahr setzte sich die Deutsche erstmals die Krone auf - Weltmeisterin in der Verfolgung, Weltmeisterin in der Staffel. Spätestens da war klar, dass Deutschlands Frauen-Biathlon wieder eine Siegläuferin hat, ganz oben in der Weltklasse angelangt.

Während es um sie herum rumort in der Sportart, Dopingvorwürfe gegen die russischen Biathleten umgehen, scheint sie davon unbeirrt vollkommen konzentriert ihre Arbeit zu machen. Dahlmeier sagt selbst: "Es ist mir wichtig, dass es für mich noch etwas anderes gibt als nur Biathlon", sie müsse sich "nicht ständig Gedanken um Biathlon machen", wird sie in der "Süddeutschen Zeitung" zitiert. Daher ihre Ausflüge auf die Berge, den Kopf frei machen, raus aus den Niederungen, wo es nur um Weltcup-Platzierungen und Medaillen und Sponsorenverträge geht.

Neuner hat fast auf ihrem sportlichen Zenit die Karriere beendet, fast aus dem Nichts heraus kam dieser Schritt. Bei Dahlmeier hat man das Gefühl, sie bereitet den Ausstieg aus dem Spitzensport schon vor. Sie hat selbst bereits angedeutet, nicht in alle Ewigkeit mit einem Gewehr auf Scheiben zielen zu wollen. Dahlmeier wirkt jetzt schon so, als müsse man sich über sie nach der Karriere keine Sorgen machen. Es gibt in diesem Leben noch so viele Berggipfel zu bezwingen.