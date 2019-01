Sechs Wochen sind es noch bis zur Weltmeisterschaft der Biathleten in Schweden. Und vor dem Wettbewerb in Östersund (7. bis 17. März) kommt Laura Dahlmeier mittlerweile immer besser in Form. Die Doppel-Olympiasiegerin hat den Massenstart in Antholz gewonnen. Damit feierte sie den 20. Weltcupsieg ihrer Karriere.

"Es ist traumhaft. Ich habe mir vorgestellt und gewünscht, wieder ganz vorne zu sein", sagte Dahlmeier, die sich auf der ersten Runde "richtig schlecht" gefühlt hatte. Deshalb wollte sie das Rennen sogar vorzeitig beenden, dann machte sie aber doch weiter.

"Ich wollte eigentlich nur ordentlich, schnelles Training unter Wettkampfbedingungen machen", sagte Dahlmeier. Das klappte ausgezeichnet. Die 25-Jährige leistete sich nur einen Fehler und kam mit 13,1 Sekunden Vorsprung auf die Sprintsiegerin Marketa Davidova ins Ziel, die ebenfalls einen Fehler geschossen hatte.

Dahlmeier stand damit zum ersten Mal seit fast einem Jahr auf Platz eins. Ihren letzten Sieg hatte die siebenmalige Weltmeisterin am 12. Februar 2018 mit ihrem zweiten Olymia-Gold (Verfolgung) in Pyeongchang geholt.

Hinz wird Dritte

Tags zuvor war Dahlmeier schon Zweite im Verfolgungswettkampf geworden. Den Sprint hatte sie als Vierte abgeschlossen. Wegen ihrer gesundheitlichen Probleme während der Vorbereitung und über Weihnachten ist es erst die dritte Weltcupstation für Dahlmeier in diesem Winter. In sieben Rennen holte die Deutsche sechs Top-Ten-Ergebnisse, davon nun einen Sieg und zwei zweite Plätze.

Für das deutsche Team war es nach dem Massenstart-Erfolg von Franziska Preuß in Ruhpolding der zweite Saisonerfolg. Preuß musste in Antholz erkrankt passen. Mit Vanessa Hinz komplettierte dafür eine andere Deutsche das Podest (ein Fehler, Rückstand: 16,4 Sekunden). Karolin Horchler schaffte es als Achte ebenfalls in die Top Ten.

Enttäuschend lief das Rennen für Franziska Hildebrand. Sie leistete sich einen Sturz und zudem vier Fehler. Am Ende wurde sie nur 27., Denise Herrmann musste ebenfalls vier Strafrunden absolvieren und landete auf Rang 13.