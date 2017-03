Sieg in der Verfolgung Biathletin Dahlmeier gewinnt Gesamtweltcup

Laura Dahlmeier hat erstmals den Gesamtweltcup im Biathlon gewonnen. Die siebenmalige Weltmeisterin siegte im finnischen Kontiolahti in der Verfolgung und ist in den letzten drei Saison-Rennen nicht mehr von der Spitze der Gesamtwertung zu verdrängen.

Dahlmeier setzte sich vor der Französin Marie Dorin Habert und der Italienerin Lisa Vittozzi durch. Es war der zehnte Saisonsieg der 23-Jährigen. Gabriela Koukalova, die im Gesamtweltcup auf Platz zwei liegt, kam über die zehn Kilometer in Kontiolahti als Zehnte ins Ziel. Die Tschechin hätte Zweite werden müssen, um ihre Chance zu wahren, Dahlmeier in den letzten drei Rennen in Oslo in der kommenden Woche noch einzuholen.

Für den Erfolg im Gesamtweltcup erhält Dahlmeier ein Preisgeld in Höhe von 28.000 Euro. Sie ist bereits die fünfte Deutsche, die den Gesamtweltcup gewinnen konnte. Vor ihr hatten sich Martina Glagow (2002/2003) Kati Wilhelm (2005/2006), Andrea Henkel (2006/2007) und Magdalena Neuner (2007/2008, 2009/2010, 2011/2012) diesen Titel gesichert. Rekordsiegerin in der Saisonwertung ist Magdalena Forsberg. Die Schwedin holte sich zwischen 1997 und 2002 den Gesamtweltcup gleich sechsmal nacheinander.