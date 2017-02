Biathlon-WM Laura Dahlmeier holt zweite deutsche Medaille

Laura Dahlmeier hat den WM-Sieg über die Sprintdistanz von 7,5 Kilometern knapp verpasst. Die deutsche Biathletin holte in Hochfilzen mit vier Sekunden Rückstand auf die siegreiche Tschechin Gabriela Koukalova die Silbermedaille. Bronze ging an Anais Chevalier aus Frankreich.

"Ich freue mich wahnsinnig. Das war das perfekte Rennen für mich", sagte Dahlmeier dem ZDF: "Mein Anspruch ist, dass ich meine Bestleistung zeige. Das ist mir gelungen, Gabi war eben schneller."

Zweitbeste Deutsche war Vanessa Hinz, die wie Dahlmeier fehlerfrei blieb, als Sechste. Franziska Hildebrand (ein Fehler) lief auf den 19. Rang, Nadine Horchler (ebenfalls ein Schießfehler) auf Platz 46. Maren Hammerschmidt (vier Fehler) qualifizierte sich als 55. gerade noch so für die Verfolgung der besten 60 (Sonntag, 10.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE).

Siebte Medaille in Serie

Für die deutschen Biathleten ist es die zweite Medaille im zweiten Rennen der Weltmeisterschaft. Bereits in der Mixed-Staffel zum Auftakt am Donnerstag hatte Deutschland die Goldmedaille gewonnen. Neben Dahlmeier gehörten Hinz, Arnd Peiffer und Simon Schempp am Donnerstag zum siegreichen Team.

Dahlmeier hatte im vergangenen Jahr in Oslo bereits fünfmal Edelmetall geholt, für sie war es nun die siebte WM-Medaille in Serie. Rekordweltmeisterin Magdalena Neuner, die 2012 in Ruhpolding gesiegt hatte, bleibt die letzte deutsche Goldmedaillengewinnerin über die 7,5-Kilometer-Distanz.

Vor dem Start gab es neue Entwicklung in Sachen Doping. Einen Tag nach der Protestaktion des Franzosen Martin Fourcade wurde die russische Biathletin Jekaterina Glasyrina provisorisch gesperrt. Der Weltverband IBU begründete die Entscheidung mit Erkenntnissen aus weitergehenden Untersuchungen des McLaren-Reports, in dem auch 31 russische Skijäger genannt worden waren.

Verbotene Mittel

"Sie ist suspendiert worden, weil ein Dopingfall sehr wahrscheinlich ist. Zu den Einzelheiten kann ich mich noch nicht äußern, wir wollen die Aufklärung lückenlos betreiben", sagte Nicole Resch, die Generalsekretärin der IBU: "Es war uns wichtig, das noch vor dem Wettkampf zu tun, denn sie war dafür eingeschrieben."

Die Arbeitsgruppe, die die Ermittlungen gegen sieben russische Athleten fortführen und den McLaren-Report genau studieren soll, war bei ihren Untersuchungen auf Auffälligkeiten bei Dopingproben der 29-Jährigen gestoßen. Demnach müsse Glasyrina vorläufig aus dem Verkehr gezogen werden, da einige Proben verbotene Mittel enthalten haben und manipuliert worden sein könnten.

Der IBU-Vorstand habe den Vorschlag der Arbeitsgruppe nach einer provisorischen Sperre am Donnerstag auf seiner Sitzung "begrüßt" und die Athletin mit sofortiger Wirkung sanktioniert, hieß es. Glasyrina und der russische Verband RBU wurden seitens der IBU bereits informiert, die Sportlerin kann sich in einer Anhörung erklären.