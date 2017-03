Biathlon-Weltcup Dahlmeier kurz vor dem Gesamtsieg

Laura Dahlmeier hat zum Auftakt des Biathlon-Weltcups im finnischen Kontiolahti ihren sechsten Sieg in Serie verpasst. Die 23-Jährige kam im Sprint über 7,5 Kilometer als Zweite mit 18,3 Sekunden Rückstand auf Siegerin Tiril Eckhoff aus Norwegen ins Ziel. "Ich freue mich, dass ich auf dem Podium bin. Es war nicht einfach", sagte sie im ZDF.

Die deutsche Weltmeisterin konnte aber ihren Vorsprung in der Gesamtwertung ausbauen. Dahlmeiers einzig verbliebene Rivalin im Kampf um den Gesamtweltcup, Gabriela Koukalova aus Tschechien, war als 13. insgesamt elf Plätze schlechter als Dahlmeier, die nun 138 Punkte Vorsprung hat.

In der Verfolgung am Samstag (15.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) kann Dahlmeier bereits die große Kristallkugel gewinnen. Spätestens in einem der drei Einzelrennen beim Saisonabschluss in der kommenden Woche in Oslo sollte sie sich zur ersten deutschen Gesamtweltcup-Siegerin nach Magdalena Neuner (2011/2012) krönen.

Während Dahlmeier und Koukalova in Kontiolahti jeweils einmal daneben zielten, blieb Eckhoff ebenso fehlerfrei wie die dreimalige Olympiasiegerin Darja Domratschewa aus Weißrussland auf Platz drei. Maren Hammerschmidt (ein Fehler) und Franziska Hildebrand verpassten die Top Ten.