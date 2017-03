Eishockey Draisaitl stellt neuen Punkterekord für deutsche NHL-Profis auf

Eishockeyprofi Leon Draisaitl hat einen neuen Saison-Punkterekord für Deutsche in der nordamerikanischen Profiliga NHL aufgestellt. Dem 21-Jährigen gelangen beim 7:4 (4:2, 3:2, 0:0)-Sieg der Edmonton Oilers gegen die Boston Bruins ein Tor und zwei Vorlagen, mit denen er in dieser Saison in nun 70 Spielen auf insgesamt 61 Punkte kommt. Den bisherigen Rekord hatte der heutige Bundestrainer Marco Sturm in der Saison 2005/2006 mit 59 Punkten in 74 Spielen aufgestellt (29 Tore, 30 Assists für Boston und San José).

Draisaitl hat sogar noch Zeit seine bisherige Bilanz von 24 Toren und 37 Assists auszubauen. Die Oilers bestreiten in der Regular Season noch zwölf Partien. Draisaitl spielt erst seine dritte NHL-Saison, nachdem er 2014 von Edmonton verpflichtet worden war. Dem Center gelangen in seiner ersten Saison neun Scorerpunkte, vergangenes Jahr kam er auf 51.

Der Erfolg der Oilers gegen Boston war auch im Kampf um die Playoffs wichtig. Edmonton zog mit nun 83 Punkten an den Calgary Flames (82 Zähler) vorbei und belegt in der Pacific Division nun Rang drei, der für den sicheren Einzug in die Endrunde um die Meisterschaft nötig ist. Auch über einen der beiden Wildcard-Plätze jeder Conference können die NHL-Klubs die Playoffs erreichen. Edmontons Vorsprung auf den ersten Nicht-Wildcard-Rang beträgt nun schon acht Punkte.