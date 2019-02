Es wirkt so, als sei Lindsey Vonn in den Tagen dieser Ski-Weltmeisterschaft in Schweden besonders darum bemüht, den unzähligen Beobachtern möglichst viele Facetten ihrer beeindruckenden, aber manchmal eben auch polarisierenden Karriere anzubieten.

Beim Super G war Vonn spektakulär gestürzt, diesmal blieb sie von einer schweren Verletzung verschont. Es folgten eine inszenierte Pressekonferenz samt Anzüglichkeiten für ihren per Smartphone zuhörenden Freund, ein viel diskutierter Instagram-Post als Nachweis ihrer beim Sturz erlittenen Prellungen und später ein Seitenhieb für ihre Teamkollegin Mikaela Shiffrin, die - für Vonn völlig unverständlich - auf die Kombination verzichtet hatte, um sich für Riesenslalom und Slalom zu schonen. "Mir wäre so etwas nie eingefallen", sagte Vonn, die den Abfahrtslauf in der Kombination selbst als Trainingslauf genutzt hatte. "Denn ich bin Rennläuferin, ich will mich immer im Wettkampf messen und alles gewinnen, was ich gewinnen kann."

Zwischen Sieg und Schmerz Die Karriere von Lindsey Vonn war stets von immensem Ehrgeiz geprägt. Früh siedelte sie, angetrieben von ihrem Vater Alan Kildow, in den bekannten Skiort Vail in Colorado über, um beste Trainingsbedingungen zu haben. Das erste Weltcuprennen bestritt sie im Jahr 2000 noch unter ihrem Mädchennamen und schaffte es, sich für die Olympischen Spiele 2002 in Salt Lake City zu qualifizieren. In der Kombination landete die damals 18-Jährige auf dem sechsten Platz. 17 Jahre später beendete Vonn jetzt ihre Karriere mit Bronze bei der WM-Abfahrt von Åre. Eine ganz besondere Beziehung führte Vonn zur Abfahrtsstrecke in Lake Louise. Hier gewann sie 2004 ihr erstes Weltcuprennen, es folgten 17 weitere Siege in dem kanadischen Skiort, insgesamt 14 davon in ihrer Paradedisziplin Abfahrt. Wie die vielen Siege gehörten auch einige Stürze und Verletzungen zu ihrer einzigartigen Karriere. Bei den Olympischen Spielen 2006 in Turin stürzte sie im Training spektakulär und musste mit dem Hubschrauber abtransportiert werden. Letztlich hatte sich Vonn, die damals immer noch Kildow hieß, nicht schwerer verletzt. Mit zahlreichen Prellungen trat sie in Abfahrt und Super G an - unter Schmerzen reichte es zu den Plätzen acht und sieben. 2007 war ein bewegtes Jahr. Bei der WM in Åre gewann sie jeweils hinter Anja Pärson Silber in Abfahrt und Super G (Foto), zog sich aber danach im Training einen Anriss des Kreuzbands zu. Kildow beendete die Saison, heiratete im Herbst den ehemaligen Skifahrer Thomas Vonn (mit dem sie bis 2011 zusammen war) und feierte im Dezember mit dem Abfahrtssieg in Lake Louise ein beeindruckendes Comeback. 2008 gewann Vonn erstmals den Gesamtweltcup, bei den Männern triumphierte ihr Landsmann Bode Miller. Vonn wurde immer vielseitiger und war nicht mehr nur auf Speed-Rennen spezialisiert. 2008 gewann sie im finnischen Levi erstmals ein Slalomrennen. Höhepunkte gab es in Vonns Karriere viele, doch die Goldmedaille im Abfahrtslauf bei den Olympischen Spielen in Vancouver 2010 sticht besonders hervor. Mit dem Erfolg im Riesenslalom von Sölden 2011 fand Vonn einen weiteren Platz in den alpinen Geschichtsbüchern. Neben der Österreicherin Petra Kronberger, Tina Maze (Slowenien), Janica Kostelic (Kroatien) sowie den beiden Schwedinnen Pernilla Wiberg und Pärson ist Vonn die sechste Athletin, die in allen fünf klassischen Alpinwettbewerben gewinnen konnte. Die jahrelange Freundschaft zur deutschen Skifahrerin Maria Höfl-Riesch (l.) wurde 2011 auf eine harte Probe gestellt, als Höfl-Riesch den Gesamtweltcup gewann und Vonns Ehrgeiz das Verhältnis trübte. Im Jahr darauf waren die Verhältnisse wieder hergestellt. Vonn gewann ihren vierten Gesamtweltcup. Es folgte eine Phase der Krisen und Verletzungen. Der Weltverband Fis untersagte ihr einen Start in der Männerkonkurrenz, Vonn machte eine Depression öffentlich und vor allem in den technischen Disziplinen blieben die Erfolge aus. Bei der WM 2013 in Schladming folgte zudem ein weiterer folgenschwerer Sturz - im rechten Knie rissen dabei Kreuz- und Innenband. Eine Folgeverletzung sorgte dafür, dass Vonn die Olympischen Spiele in Sotschi verpasste. Am Tag vor der Eröffnungsfeier zeigte sich Vonn auf der Fashion Week in New York. Nach ihren vielen Verletzungen fand Vonn mit großer Beharrlichkeit stets den Weg zurück. Hier beendet sie 2017 mit dem Sieg in der Abfahrt von Garmisch-Partenkirchen eine fast einjährige Durststrecke. Wenige Tage später holte sie in der Abfahrt von St. Moritz hinter Ilka Stuhec und Stephanie Vernier Bronze. Die gleiche Farbe hatte auch die letzte Olympia-Medaille. In Pyeongchang fuhr sie, wie sollte es auch anders sein, in der Abfahrt auf den dritten Platz. In den vergangenen Jahren wurde Vonn vor allem von einem Ziel getrieben. Sie wollte die Bestmarke von Ingemar Stenmark knacken. Der Schwede gewann in seiner Karriere 86 Weltcuprennen. Lange sah es so aus, als könne Vonn dieses Ziel erreichen, doch ihr Erfolg in Åre im März 2018 sollte ihr letzter Sieg sein. Und so steht Vonn nun, zum Abschluss ihrer Karriere, bei 82 Weltcuperfolgen. In Åre trat sie ein weiteres Mal zu einer Weltmeisterschaft an, trotz gesundheitlicher Probleme gelang ihr mit Bronze ein würdiger Abschluss. Noch ein paar weitere Zahlen: Vonn gewann 20 Kristallkugeln, sie stand 137 Mal auf dem Podium im Weltcup, bei Olympia und WM gewann sie insgesamt elf Medaillen. Zu ihrer Karriere gehört aber auch ein gewisser Hang zur Selbstdarstellung. Vonn inszenierte sich gerne auf Fotos, auf Pressekonferenzen oder in ihren Beziehungen zu den Sportlern Tiger Woods, Kenan Smith (American Football) oder aktuell zu Eishockeyspieler P.K. Subban. Was nach Vonns Karriereende folgen wird, steht noch nicht fest. Ein kompletter Rückzug aus der Öffentlichkeit gilt jedoch als unwahrscheinlich.

Ein Sieg als letzte Facette ist es zwar nicht geworden, aber die Bronzemedaille zum Ausklang kam angesichts ihrer Form überraschend und gleichzeitig auch wieder nicht. Vonn weiß sich bei wichtigen Rennen auf den Punkt zu konzentrieren und so fuhr sie in der Abfahrt hinter Ilka Stuhec und Corinne Suter auf den dritten Platz. Eine außerordentliche Geschichte, wie schon am Vortag die Silbermedaille von Aksel Lund Svindal.

In den vergangenen Monaten hatte sich Vonn von einem Gedanken antreiben lassen: Sie wollte unbedingt den Rekord an Weltcupsiegen von Ingemar Stenmark brechen. Der Schwede hatte von 1973 bis 1989 in seinen bevorzugten Disziplinen Slalom und Riesenslalom insgesamt 86 Rennen gewonnen. Vonn steht seit März 2018, als sie in Åre ihre letzte Abfahrt gewann, bei 82 Erfolgen.

Vom Stenmark-Rekord angetrieben

Selbst als längst klar war, dass sie den Rekord nicht wird brechen können, behielt die Person Stenmark für Vonn eine magische Anziehungskraft. Die US-Amerikanerin habe die schwedische Legende eigenen Erzählungen zufolge per SMS gebeten, einen Tag früher nach Åre zu kommen, um bei ihrem letzten Rennen dabei zu sein. Stenmark erfüllte ihr den Wunsch - und überreichte Vonn bei der Zeremonie im Stadion einen Blumenstrauß. Die Medaille bekam sie erst am Abend bei der offiziellen Verleihung.

AFP Ingemar Stenmark (l.) und Lindsey Vonn

Man kann Vonn nur wünschen, dass sie in den kommenden Wochen und Monaten für sich eine vom Rekord losgelöste Bilanz ihrer Karriere ziehen kann. Der Blick zurück bietet so viele Höhepunkte: Olympia-Gold 2010, allein 43 Weltcupsiege in der Abfahrt, zwei WM-Titel und insgesamt elf Medaillen bei Großereignissen, Erfolge in allen fünf alpinen Disziplinen, vier Gesamtweltcupsiege - und das alles, obwohl Vonn sich diverse Male schwer verletzte und zusammengerechnet mehrere Jahre an keinen Rennen teilnehmen konnte.

Vonn fuhr stets am Limit. Die 34 Jahre alte Speed-Spezialistin war nicht die talentierteste Skifahrerin ihrer Generation. Ihr Ehrgeiz, ihr Trainingsfleiß, ihr Mut zu Geschwindigkeit und ihre einzigartige Fokussierung auf die Besonderheiten der vielen unterschiedlichen Strecken machten Vonn aber zur besten Skifahrerin ihrer Generation. Ja, 82 Weltcupsiege ist keine Rekordmarke, sie sollte diese Zahl trotzdem genießen.

Siege, Verletzungen, Drama

Ob Vonn ihre globale Bekanntheit auch nur mit ihren sportlichen Erfolgen erlangt hätte, ist schwer zu sagen. Zu ihrer Karriere gehört aber eben auch ein ausgeprägter Hang zur Show und zur Inszenierung. Sie präsentierte sich, ihre Erfolge, ihre Tragödien, aber auch ihre Beziehungen zu anderen Sportlern wie dem Golfer Tiger Woods gerne der Öffentlichkeit. Vonn schrieb ein Buch ("Strong Is the New Beautiful") und erzählte von ihrer Depression. Im Skizirkus wird sie häufig als Drama-Queen bezeichnet.

REUTERS Lindsey Vonn

Unter Berücksichtigung ihrer Krankheit ist das unfair, letztlich hat sie die großen Auftritte in der Öffentlichkeit wohl gebraucht. Ihre Kritik an Shiffrin zeigt aber auch, dass Vonn noch nicht die richtigen Lehren aus den vergangenen 18 Jahren im Ski-Weltcup gezogen hat. Wenn sie sich in der Lage fühlte, trat sie zu nahezu jedem Rennen an, ignorierte bisweilen die Ratschläge ihrer Ärzte und handelte sich mit ihrer riskanten Fahrweise ein paar Verletzungen zu viel ein. Shiffrin, mit aktuell 56 Weltcuperfolgen auch auf Stenmarks Spuren, dosiert ihre Einsätze besser und war bisher nur selten verletzt.

Nun wird Vonn von ihrem dauerhaft beschädigten Knie zum Karriereende gezwungen, wie sie vor einigen Tagen in sozialen Medien mitgeteilt hatte: "Mein Körper ist kaputt", schrieb Vonn. "Er lässt mich nicht die Abschlusssaison fahren, von der ich geträumt habe. Mein Körper schreit mich an, aufzuhören - und es ist an der Zeit ihm zuzuhören."

Was dann kommen wird, steht noch nicht fest. "Ich habe Angst davor, keine Skifahrerin mehr zu sein", sagte Vonn am Sonntag, das Wort Depression vermeidend. "Es wird Zeit brauchen, bis ich damit im Reinen sein werde."

Mit einer Bronzemedaille lässt sich etwas versöhnlicher in den Ruhestand gehen.