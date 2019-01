Skistar "Die Schmerzen sind zu viel" - Vonn spricht unter Tränen von sofortigem Rücktritt

US-Skistar Lindsey Vonn, 34, hat ein mögliches sofortiges Karriereende angekündigt. "Ich wollte nicht aufhören, aber ich kann nicht weiterfahren. Die Schmerzen in meinem Knie sind zu viel und ich weiß nicht, was ich noch machen soll dagegen", zitierte der ORF die erfolgreichste Frau der alpinen Weltcup-Geschichte auf seiner Homepage.

Zuvor war sie beim Super-G im italienischen Cortina d'Ampezzo ausgeschieden. Den Sieg holte sich ihre Teamkollegin Mikaela Shiffrin; für die 23-Jährige war es bereits der elfte Saisonerfolg.

Auf die Frage, ob dieser Super-G ihr letztes Rennen im Weltcup gewesen sein könnte, antwortete Vonn unter Tränen: "Ich glaube schon. Ich muss noch darüber nachdenken, aber es kann sein. Ich muss überlegen." In ARD-Interview sagte Vonn, sie habe aktuell mehr Schmerzen, als sie erwartet hatte.

DPA Vonn, wie man sie eigentlich kennt: in Jubelpose

Vonns Karriere ist von großen Erfolgen, aber auch von zahlreichen Verletzungen geprägt. Im vergangenen November hatte sie sich eine abermalige Knieverletzung zugezogen. Beim Comeback in Cortina fuhr sie mit Schienen an beiden Knien - und erlebte drei Enttäuschungen. Bei den Abfahrten am Freitag und Samstag landete sie auf den Plätzen 15 und neun.

Danach war Vonn zwar unzufrieden gewesen, aber nach außen hin zuversichtlich: "Ich habe noch viele Möglichkeiten. Nicht sooo viele, aber doch genug", hatte sie am Samstag zu ihrer Rekord-Jagd gesagt. Die war nach einer neuerlichen Knieverletzung aus dem Training im Herbst gebremst worden. Den Saisonstart verpasste sie.

"Es fehlt nicht an Motivation, es fehlt an Knorpel"

Vonn steht bei 82 Weltcup-Siegen. Sie wollte ursprünglich diese Saison zu Ende fahren und sogar noch bei den Wettkämpfen in Lake Louise im kommenden Winter antreten - alles, um den Rekord des Schweden Ingemar Stenmark von 86 Siegen zu knacken. "Es fehlt nicht an Motivation, Hingabe oder Willen, es fehlt an Knorpel", hatte sie vergangene Woche gesagt: "Mein Körper sagt mir: Es ist genug!"

In ihrer Laufbahn fuhr sie zu 137 Podestplätzen im Weltcup, zwei WM-Titeln, einem Olympiasieg in der Abfahrt 2010 und insgesamt drei Olympia-Medaillen.