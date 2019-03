Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:40 PM Marco Fuchs In in der letzten Schleife greift der Russe Larkow an, Norwegen ist Zweiter und Eisenauer hält Deutschland auf der dritten Position. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:35 PM Marco Fuchs Die zweite von drei Schleifen für die Startläufer ist beendet. Bis auf die Ukraine und China sind noch alle Teams kuschelig beisammen. Srdjan Suki/EPA Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:32 PM Marco Fuchs Alle Teams, die ihren schwächsten Läufer auf die Eins gestellt haben, dürfen sich beglückwünschen. Dieses Tempo stellt selbst mittelprächtige Läufer nicht vor Probleme. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:29 PM Marco Fuchs Die Chinesen müssen als erstes Team abreißen lassen. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:28 PM Marco Fuchs Der Franzose Adrien Backscheider hat Probleme und sieht die Gelbe Karte für ein paar Skating-Schritte zuviel. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:27 PM Marco Fuchs Der Kanadier Alex Harvey will hier noch einmal ein Ausrufezeichen setzen. Es ist das letzte Staffelrennen seiner Karriere. Da wäre es doch ganz schön, als Erster zu wechseln. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:25 PM Marco Fuchs Die erste 3,3km-Runde ist beendet. Den ersten und letzten Platz trennen keine drei Sekunden. Demnächst sollte dann aber der Angriff von Larkow und Iversen kommen, immerhin waren beide beim 15km-Einzelrennen in den Top Ten. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:21 PM Marco Fuchs Jeder Starter absolviert drei Runden. Noch befinden wir uns in Runde eins und das Tempo ist überschaubar. Noch muss keine Staffel abreißen lassen. Joe Klamar /AFP Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:19 PM Marco Fuchs Für die großen Favoriten Norwegen und Russland sind Emil Iversen und Andrej Larkow zum Start in der Loipe. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:17 PM Marco Fuchs Die Läufer sind bei Schmuddelwetter gestartet. Wie erwähnt: 14 Teams sind mit dabei. Norwegen ist Favorit, die Russen sind das einzige Team, das ihnen gefährlich werden könnte. Dahinter wird es womöglich wild. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:15 PM Marco Fuchs Los geht's! Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:14 PM Marco Fuchs Und so gehen die Deutschen ins Rennen: Sebastian Eisenlauer beginnt im klassischen Stil, es folgt Andreas Katz. Für die freie Technik hat man sich für Florian Notz an drei und Jonas Dobler als Schlussläufer entschieden. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:12 PM Marco Fuchs Für die deutsche Staffel wird es darum gehen, die WM mit einem versöhnlichen Ergebnis zu beenden. Der Olympia-Platz 6 ist ein guter Richtwert. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 12:06 PM Marco Fuchs Das Prozedere kurz erklärt: Die Teams gehen im Massenstart ins Rennen. Jeder der vier Läufer pro Staffel absolviert 10km, die ersten beiden Athleten laufen in der klassischen Technik, die letzten beiden in der freien Technik. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 11:56 AM Marco Fuchs Jubelnde Norweger erwarten wir auch um kurz vor 15 Uhr nach dem Zieleinlauf. Stanko Gruden/Getty Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 11:48 AM Marco Fuchs Über den Favoriten müssen wir nicht lange diskutieren: Die Norweger sind die dominante Nation in der Loipe, Außenseiterchancen haben die Russen, danach folgen mit weitem Abstand Franzosen und Finnen. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 11:29 AM Marco Fuchs 14 Staffeln sind nach der Absage der Österreicher noch am Start. Da sie aufsteigend ihrer Platzierung bei den Olympischen Spielen 2018 nummeriert sind, fällt die sportliche Einteilung leicht. Olympiasieger Norwegen startet mit der 1, Russland mit der 2, Frankreich mit der 3 - die deutschen Männer starten mit der 6. Nordische Ski-WM: Langlauf-Staffel der Männer 3/1/19 11:18 AM Marco Fuchs Herzlich willkommen zur Männer-Staffel über 4 x 10km bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld. Sie werden es die vergangenen Tage verfolgt haben - ein Rennen unter besonderen Voraussetzungen. Eine Staffel des Gastgebers ist nach der Dopingrazzia am Mittwoch nicht am Start. Show more Tickaroo Liveblog Software