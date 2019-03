Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer Marco Fuchs 50km Langlauf Männer (Massenstart) Zwischenstand 29,9km: 1. Holund (NOR) 1:05:57,3 2. Melnichenko (KAZ) +57,7s 3. Manificat (FRA) +58,0s 4. Bolshunov (RUS) +58,7s 5. Harvey (CAN) +59,0s Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 1:06 PM Marco Fuchs Für die Schönheiten abseits der Strecke hatten die Athleten bei dem gemächlichen Anfangstempo jede Menge Zeit. Mittlerweile hat es ordentlich angezogen. Joe Klamar/AFP Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 1:04 PM Marco Fuchs Womöglich erleben wir hier auch gerade eine kolossale Fehleinschätzung der Favoriten. Schließlich absolviert hat Holund heute seinen ersten WM-Einsatz. Der Tank ist also noch voll - und mittlerweile reden wir nach knapp 29 Kilometern von 54,5 Sekunden Vorsprung. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 1:00 PM Marco Fuchs Die Favoriten scheinen sich ziemlich sicher zu sein, dass sie Holund in der zweiten Hälfte des Rennens noch einholen. Mittlerweile hat der Norweger mehr als 40 Sekunden Vorsprung. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:57 PM Marco Fuchs Nach der Hälfte des Rennens liegt Hans Christer Holund in Führung. Alexander Bolshunov führt die Verfolgergruppe an - rund 23 Sekunden liegt diese zurück. Das Feld löst sich mittlerweile auf. Die deutschen Teilnehmer müssen jetzt kämpfen, um das erhöhte Tempo mitgehen zu können. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:51 PM Marco Fuchs Und sie sind sich im Feld uneinig und lassen ihn ziehen. Blitzschnell hat er über zehn Sekunden Vorsprung herausgelaufen. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:50 PM Marco Fuchs So, jetzt gibt's die erste Attacke des Norwegers Holund. Das ist geschickt von den Norwegern - ihr vermeintlich schwächster Läufer geht als Erster nach vorne und das Feld muss reagieren. Diese Taktik kennen wir ja aus dem Radpsort. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:49 PM Marco Fuchs Da auf der Strecke ohnehin nicht viel passiert, nutzen die Athleten die Möglichkeit zum Skiwechsel. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:43 PM Marco Fuchs Andreas Katz hat sich für heute etwas vorgenommen. Er zeigt sich immer wieder an der Spitze des Feldes. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:43 PM Marco Fuchs Einen Stolperer hat Giandomenico Salvadori erleben müssen. Groß geschadet hat es dem Italiener nicht - auch er gehört noch zu dem großen Hauptfeld. Matthias Hangst/Getty Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:37 PM Marco Fuchs Wir haben die erste Aufgabe des Rennens: Jincai Shang aus China steigt aus und kann den Hoffnungen des Gastgeberlandes der Olympischen Winterspiele 2022 keine Flügel verliehen. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:36 PM Marco Fuchs Knapp 50 Läufer sind noch vorne mit dabei. Darunter auch die Deutschen Andreas Katz, Lucas Bögl, Florian Notz und Jonas Dobler . Matthias Hangst/Getty Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:33 PM Marco Fuchs Die äußeren Bedingungen sind eines WM-Abschlusses würdig. Sonnig ist es in Seefeld, die Temperaturen entsprechend. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:32 PM Marco Fuchs Die spannende Frage des heutigen Rennens: Werden die Norweger ihre zehnte Goldmedaille in den Langlaufwettbewerben holen? Simen Hegstad Krüger und Hans Christer Holund sind eher Außenseiter, aber Sjur Røthe und Martin Johnsrud Sundby gehören zu den Top-Favoriten. Nordische Ski-WM: Langlauf 50km Männer 3/3/19 12:27 PM Marco Fuchs Herzlich willkommen zur letzten Entscheidung dieser Nordischen Ski-WM: Die Männer absolvieren heute den 50km Langlauf im Massenstart. Das Rennen läuft bereits seit gut 25 Minuten - verpasst haben wir allerdings noch nichts Entscheidendes. Das Feld ist noch dicht beisammen. Heikki Saukkomaa/DPA Show more Tickaroo Liveblog Software